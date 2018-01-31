فريق الشارقة يحتفل بتتويجه بلقب "كأس الإمارات" الخميس

الشارقة 24- محمود علي:

يقيم نادي الشارقة، الخميس، حفل تتويج فريق الرجال لكرة اليد بكأس الإمارات للعبة للموسم الحالي، وذلك عقب ختام مباراته الأخيرة مع فريق العين، وذلك بغض النظر عن نتيجة المباراة، بعد أن حسم الشارقة اللقب لمصلحته الأسبوع الماضي عقب الفوز على شباب الأهلي دبي.

ورفع فريق الشارقة رصيده إلى 24 نقطة بفوزه الأخيرة متفوقاً على كل من فرق الجزيرة والعين وشباب الأهلي والنصر والوصل، وكانت البطولة قد أقيمت بنظام الدوري من دورين.

جدير بالذكر أن فريق الشارقة متصدر بطولة دوري أقوياء اليد، حيث نجح في الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي، ليضيف اللقب الثاني هذا الموسم بعد السوبر.