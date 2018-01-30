انطلاق رابع جولات كأس رئيس الدولة لأندية الجوجيتسو السبت

الشارقة 24 – وام:



تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو المخصصة للأندية لموسم اتحاد الإمارات للجوجيتسو "2017-2018"، والتي ستقام على مدار يوم واحد في مجمع بينونة التعليمي في منطقة الظفرة، يوم السبت المقبل .



وأشار اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى انتهاء استقبال طلبات المشاركة للجولة الرابعة من البطولة، والذي استمر منذ شهر أغسطس الماضي وحتى 30 من يناير الجاري، لفئات المحترفين فوق 21 سنة لكل من الرجال والسيدات والشباب والفتيات تحت 20 سنة والناشئين والناشئات تحت 17 سنة.



ويستضيف مجمع بينونة التعليمي في منطقة الظفرة، منافسات الجولة الرابعة بمشاركة لاعبين من أهم أندية الجوجيتسو المحلية في الدولة، على أن تقام الجولة الخامسة بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي والتي ستشهد تتويج بطل هذا الموسم.



وتم تخصيص هذه البطولة للاعبين من الإمارات، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية حيث تمنح هذه البطولة لجميع لاعبي الجوجيتسو المسجلين لدى الأندية المحلية فرصة المشاركة، في حين تستهدف استكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية من خلال تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، سعياً للارتقاء بهم إلى المحافل الرياضية الدولية.



وتستمر البطولة في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين حيث تشهد الجولة الرابعة هذا الموسم ارتفاع في نسب التسجيل الأمر الذي يعكس إصرار وعزيمة مختلف اللاعبين والأندية على خوض المنافسة والتحدي وخاصة تلك التي تتنافس على المراكز الأولى عقب الجولتين الأولى والثانية والثالثة من البطولة.



ويحتل حالياً صدارة البطولة نادي العين بمجموع 2107 نقاط، بينما يحل في المركز الثاني نادي الوحدة بمجموع 1390 نقطة، أما عن المركز الثالث فيشغله نادي الجزيرة بمجموع 1363نقطة.



وتقام منافسات البطولة على أساس مباريات فردية ووفق فئات عمرية وأوزان محددة بغض النظر عن الحزام الذي يحمله اللاعب المشارك وتنقسم الفئات العمرية إلى ثلاث مجموعات .



وقال محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مدير البطولة: نسعى في اتحاد الإمارات للجوجيتسو لنشر رياضة الجوجيتسو وتعزيز مستوى لاعبي ولاعبات الدولة ورفدهم بالمهارات اللازمة، وأكد أن نسب التسجيل والمشاركة عالية في هذه البطولة التي أضحت منصة لتنمية مهارات أبطال الجوجيتسو وتجهيزهم للمشاركة بالمحافل الرياضية العالمية، مما يجعلنا اليوم نقف أمام بطولة لا تقل مستوى عن البطولات الدولية .