العين يتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

الشارقة 24 – محمود علي:

تأهل فريق العين إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على المالكية البحريني في الدور التمهيدي اليوم الثلاثاء.

وشارك نجم الفريق عمر عبد الرحمن "عموري" بعد تجميد عقوبة إيقافه، لكنه تعرض لإصابة مقلقة قبل نهاية اللقاء، ونجح متصدر دوري الخليج العربي في هز الشباك مرتين في الشوط الثاني ليحسم تأهله لمرحلة المجموعات.

ومرر المصري حسين الشحات كرة عرضية تابعها السويدي ماركوس بيرج إلى الشباك في الدقيقة 53، وبعدها بنحو عشر دقائق ضاعف البرازيلي كايو فرنانديز التقدم من ضربة رأس رائعة.

وبذلك يتأهل العين، بطل آسيا 2003 والوصيف في 2005 و2016 لمجموعة تضم الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الإيراني.