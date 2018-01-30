سيطرة إماراتية على الجولة الرابعة للأولمبياد العربي للشطرنج

الشارقة 24 – محمود علي:

افتتح الأستاذ علي شويطر رئيس الاتحاد البحريني للشطرنج، برفقة الأستاذ مهدي عبد الرحيم المشرف العام ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مجريات الجولة الرابعة من الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج الذي يستضيفه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 26 يناير حتى 14 من فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة.

ويشارك في الأولمبياد 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية هي الإمارات، السودان، العراق، لبنان، فلسطين، اليمن، السعودية، الكويت، عمان، البحرين، تونس، المغرب، الأردن، مصر، ليبيا، الجزائر والصومال.

وواصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي عمر نعمان تقديم سلسلة عروضه المبهرة بفوزه في الجولة الرابعة على حساب الأستاذ الدولي المصري إبراهيم لبيب في مباراة استراتيجية هادئة حتى مراحلها الأخيرة تمكن من خلالها من الحفاظ على أفضلية الفيلين بتكنيك عالي المستوى لينهي المباراة بالكش مات بعد حوالي الست ساعات من انطلاق الجولة، ليتصدر بذلك آل علي البطولة منفرداً بعد نهاية الجولة الرابعة بالعلامة الكاملة.

الترتيب للرجال

بعد نهاية الجولة الرابعة تصدر لاعب المنتخب الوطني عمر نعمان قائمة لاعبي البطولة برصيد أربع نقاط كاملة، وجاء في المركز الثاني الأستاذ الاتحادي الأردني رأفت عيسى، حل يأتي بالمركز الثالث لاعبين هما الأستاذ الدولي الجزائري عرب عدلان، والدولي الفلسطيني أحمد شبيطة.

أبرز لقاءات الجولة الرابعة:

يلتقي على الطاولة الأولى لاعب المنتخب الوطني الأستاذ الدولي عمر نعمان مع الأستاذ الاتحادي الأردني رأفت عيسى، وعلى الطاولة الثانية يلتقي الأستاذ الدولي الجزائري عرب عدلان مع الدولي الفلسطيني أحمد شبيطة، بينما يلتقي على الطاولة الثالثة الأستاذان الدوليان الكبيران المصري هشام عبد الرحمن ومتحديه الجزائري محمد حدوش.

نتائج بطولة السيدات:

على الطاولة الأولى انتهى لقاء الجزائرية الأستاذة الدولية صابرينا الأطرش بفوزها على منافستها الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي من الأردن، وكذلك الأمر على الطاولة الثانية حيث حققت مواطنتها الأستاذة الدولية أمينة مزيود الفوز على حساب لاعبة المنتخب الفلسطيني الدولية يارا الفقيه، بينما تمكنت الأستاذة الاتحادية العراقية كارين جمال من تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق على الأستاذة الدولية الجزائرية حياة طوبال .

ترتيب السيدات:

انفردت لاعبتا المنتخب الجزائري للسيدات أمينة مزيود وصابرين الأطرش في صدارة سلم الترتيب، بعد وصولهما إلى 3.5 ونقطة من أربع جولات، وتلاحقهما برصيد 3 نقاط العراقية الأستاذة الدولية كارين جمال، بينما جاءت في المركز الثالث بشري الشعيبي وغيداء العطار لاعبتا المنتخب الأردني برصيد نقطتين في جعبة كل منهمن.

أبرز لقاءات الجولة الثالثة:

على الطاولة الأولى تلتقي الجزائرية الأستاذة الدولية صابرينا الأطرش مع الأستاذة الدولية كارين جمال، وعلى الطاولة الثانية تلتقي الجزائرية الأستاذة الدولية أمينة مزيود والأردنية الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي، وعلى الطاولة الثالثة تلتقي الجزائرية حياة طوبال مع منافستها الأردنية الأستاذة الاتحادية غيداء العطار.