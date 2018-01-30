نادي خورفكان للمعاقين ينظم محاضرتين بفرع "الشارقة للخدمات الإنسانية"

الشارقة 24:

بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري والفني بالنادي وبعض اللاعبين، إضافة إلى عدد من المهتمين برياضة المعاقين من الأندية الأخرى، واستناداً للخطة الإستراتيجية لنادي خورفكان للمعاقين قامت اللجنة الرياضية بإقامة الجلسة الرابعة ضمن مبادرة التأهيل الذاتي بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خورفكان والتي اشتملت على محاضرتين أكاديميتين.

قدم المحاضرة الأولى حسان الشرع أخصائي التدليك بنادي خورفكان للمعاقين، بعنوان : التدليك للاستشفاء بعد التدريب.

كما قدم المحاضرة الثانية الكابتن خالد عبدالقادر "مدرب كرة السلة على الكراسي المتحركة" بعنوان: إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية.

وقد أدار الجلسات والحوار الدكتور مصباح إبراهيم جعفر المدير الفني للنادي، والأستاذ لؤي سعيد علاي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية.

وأكد الأستاذ لؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية بالنادي على أهمية مثل هذه المحاضرات في تثقيف اللاعبين والرياضيين والمدربين وإعدادهم بشكل جيد، وحرص إدارة النادي على توعية الجمهور وإبراز أهمية رياضة المعاقين وأن النادي يسير وفق استراتيجية محددة اعتمدها مجلس الإدارة للفترة 2017-2020، ولها أهداف يسعى نحو تحقيقها وفق برنامج زمني محدد، كما تقدم بخالص شكره وامتنانه لاهتمام سعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد بإقامة المحاضرات وحرصه على الحضور ومتابعتها وتقديم الدعم المادي والمعنوي لإقامتها.

كما أشادت الأستاذة عائشة الحمودي عضو مجلس الإدارة بمبادرة التأهيل الذاتي التي تنظمها اللجنة الرياضية شهرياً، وأكدت أن هذه المحاضرات ستكون السبيل لتطوير العمل الأكاديمي الرياضي في النادي وزيادة تأهيل خبرات الكوادر العاملة واللاعبين.