ندى النقبي: أندية العين والنصر وبني ياس تنضم لدورة "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24 - وام:



كشفت سعادة ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الدورة التي ستنطلق 2 فبراير المقبل في نسختها الرابعة شهدت انضمام فرق إماراتية لخوض غمار الدورة، وهي أندية العين وبني ياس والنصر إلى جانب الوصل والشارقة.

وأشارت إلى أن نادي العين الرياضي سيشارك في لعبة القوس والسهم، فيما سيشارك نادي بني ياس في لعبة المبارزة ونادي النصر في لعبة الكاراتيه ونادي الوصل في الطائرة، في حين يشارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة في كرة السلة وكرة الطائرة وكرة الطاولة والمبارزة والقوس والسهم والرماية، وألعاب الفروسية "قفز الحواجز" ورياضة الكاراتيه.

وقالت سعادتها إن مسرح المجاز بالشارقة سيحتضن حفل افتتاح الدورة مساء الثاني من فبراير ويستغرق 45 دقيقة، ويشمل عرضاً للعبة الكاراتيه تقدمه فتيات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى جانب استعراض الفرق المشاركة في الدورة، وذلك بحضور قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود مدير عام تطوير الاقتصاد الرياضي إدارة التطوير والتخطيط بالهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ومعالي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، إلى جانب المهندس شريف العريان الأمين العام في اللجنة الأولمبية المصرية، وبطلة العالم في لعبة الاسكواش نور الشربيني التي تعد أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عام 2009.