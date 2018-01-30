خلود الزرعوني: 16 مسابقة في الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكدت لاعبة منتخبنا الوطني للسيدات خلود عيسى الزرعوني مدير بطولة الأولمبياد العربي للشطرنج، أن البطولة تضم 16 مسابقة متنوعة في مختلف الفئات العمرية، حيث تضم مسابقات الرجال والسيدات والمراحل السنية تحت 8، 10، 12، 14، 16، 18، و20 سنة للإناث والذكور، ومسابقة الشطرنج السريع والخاطف المقامة، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالشارقة.



وقالت الزرعوني: "تغمرنا السعادة والفرح بوجود عدد كبير من الوفود العربية المشاركة في البطولة على أرض دولتنا الحبيبة وإمارة الشارقة تحديداً"، متمنية التوفيق لجميع المشاركين بتحقيق أفضل النتائج.