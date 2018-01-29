شباب اليد بنادي الشارقة يتأهل لنهائي كأس السوبر

الشارقة 24 - محمود علي:



اقترب فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة من الدفاع عن لقب السوبر، وذلك عقب بلوغه النهائي على حساب النصر في الدور قبل النهائي من البطولة، والذي أقيم مساء الإثنين، على صالة نادي النصر بدبي.



وأنهى فريق شباب "الملك" الشوط الأول متقدماً 17-12، كما فاز في الشوط الثاني 20-8 لتنتهي المباراة بفوزه بنتيجة 37–20.



وسيلاقي الشارقة شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية لتحديد الفائز بلقب السوبر.



يذكر أن شباب الشارقة تُوج بطلاً لدوري الشباب لكرة اليد 2017-2018 ويسعى لحسم ثاني لقب له هذا الموسم.