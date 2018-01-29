120 مشاركاً في "الملتقى الرياضي لذوي الإعاقة" بالذيد

الشارقة 24:

نظم فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المنطقة الوسطى "الذيد" صباح الأحد، الملتقى الرياضي السنوي الأول لذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف أقسام وفروع المدينة ونادي الذيد الثقافي الرياضي وبمشاركة مميزة لـ 120 شخصاً من مختلف المراكز والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة.

وأكد الدكتور خالد عبد الله منصور مدير فرع المدينة بالذيد، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الهدف من الملتقى تنمية مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتبادل الخبرات بالإضافة إلى توعية أبناء المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أشاد سعادة خليفة مبارك بن دلموك رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، عضو مجلس الإدارة في نادي الذيد الثقافي الرياضي بالملتقى الرياضي السنوي الأول والتعاون المثمر بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ونادي الذيد.

بدوره توجه مدرب التربية الرياضية في مركز أولادنا، سفيان الطاهري بخالص الشكر والتقدير إلى فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المنطقة الوسطى، وجميع المشاركين في الملتقى، مشيداً بالجهود التنظيمية والتفاعل اللافت بين جميع الطلبة المشاركين مما يؤكد نجاح الملتقى في تحقيق أهدافه.