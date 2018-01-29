السوري عمرو حمشو يتوّج بجائزة لونجين الكبرى بنادي الشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:

شهد ختام بطولة دوري الخليج للنخبة الدولية من فئة النجمتين منافسة حافلة بالتحديات، والتي استضاف فعالياتها نادي الشارقة للفروسية والسباق بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، على مدى ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت الماضيين، وذلك برعاية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبرعاية كل من لونجين، وميل كابيتال، وجيروسيتي وتر، وجي إل إل، ومجموعة الجميرا.

وتوّج الفارس السوري عمرو حمشو على صهوة جواده "لوردانو" بجائزة لونجين الكبرى، وشارك فيها عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز يمثلون 25 دولة خليجية وعربية وغيرها من دول العالم، ومنافسة الجائزة الكبرى جاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وشارك فيها 28 فارساً وفارسة، نجح منهم أربعة فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز بعد إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ.

وتقدم المشاركين الفارس حمشو، بعد أن أكمل جولة التمايز في زمن بلغ (34.90) ثانية وكسر به أفضل الأزمنة المسجلة، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس المصري عبد القادر سعيد والفرس "إتشي فا هيت لامبروك"، وأنهى التمايز في زمن نافس به بقوة على الصدارة بعد أن بلغ (34.92) ثانية نجح الفارس المتصدر في كسره، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم والفرس "بينوتس دو بيفيور"، وأنهت جولة التمايز في زمن بلغ (41.40) ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

الجائزة الكبرى المصغّرة من نصيب البلجيكي كليمنس

ذهبت جائزة جميرا الكبرى المصغّرة إلى الفارس البلجيكي بيتر كليمنس الذي حقق الفوز بالفرس "سيلبروس" بعد إكمال جولة التمايز دون خطأ ضمن ثلاثة فرسان نجحوا في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ من بين 36 فارساً وفارسة شاركوا في الشوط الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وأنهى التمايز الفارس بيتر في زمن بلغ (42.47) دون خطأ أيضاً، وجائزة المركز الثاني نالها الفارس الإيطالي نتال شويدان بالفرس "كليونا دو بوا" وأكمل جولة التمايز في زمن بلغ (44.89) ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء، وذهبت جائزة المركز الثالث للفارس محمد غانم الهاجري والجواد "كاتان 13" وأكمل التمايز في زمن سريع بلغ (38.20) ثانية ولكن برصيد 8 نقاط جزاء.

للمرة الأولى بالإمارات عبد الرحمن أمين يحقق "هاتريك" في بطولة النجمتين

واصل الفارس عبد الرحمن أمين مهمة الترحيب بفرسان البطولات الدولية من فئة النجمتين، والتي بدأها الأسبوع الماضي في بطولة دبي الدولية، وجاء فوزه الأخير في شوط جائزة الشارقة الترحيبية من الفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وبه افتتحت فعاليات البطولة الدولية لدوري الخليج للنخبة والتي يستضيفها نادي الشارقة للفروسية على ميدان الصالة المغطاة، وتقدم للمشاركة في الشوط 90 فارساً وفارسة، وبعد استبعاد 8 فرسان وانسحاب 5 آخرين جرى الشوط الترحيبي بمشاركة 77 فارساً، 44 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، وشارك فيه الفارس عبد الرحمن أمين بالفرس "كورال بيتش زد" ونجح في إكمال الجولة في الزمن الأفضل وبلغ (49.44) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس محمد سلطان اليحيائي بالجواد "بوردوكس" وأنهى الجولة في زمن منافس بلغ (49.52) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث للفارس السوري هشام غريب بالجواد "إلتون" وأنهى الجولة في زمن بلغ (49.84) ثانية ما يعني أن فرق التوقيت بين أصحاب المراكز المتقدمة لم يتعد أجزاء من الثانية.

تألق فرسان إسطبلات الشراع

أكمل الفارس عبد الرحمن أمين ثنائية مع الفرس "كورال بيتش زد" بعد فوزه بصدارة شوط المرحلتين، وأقيم خلال الفترة الصباحية في ثاني أيام البطولة، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وشارك فيه 84 فارساً وفارسة نجح 24 منهم في إكمال المرحلتين دون أخطاء، والفارس أمين أكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (25.56) ثانية، وجائزة المركز الثاني نالها الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس "برازوريا دو سيملي" وأنهى المرحلة في (25.87) ثانية ونال جائزة المركز الثالث الفارس حميد عبد الله المهيري بالفرس "داغونيتا" والزمن في المرحلة الثانية بلغ (26.37) ثانية.

يذكر أن الفرسان الثلاثة من فئتي فرسان القفز الناشئين والجونيورز المنتسبين إلى إسطبلات الشراع وتعود إليها ملكية الأفراس الثلاث أيضاً.

أمين يكمل "هاتريك" مع "كورال بيتش زد"

لم يتوقف عطاء الفارس الناشئ عبد الرحمن أحمد أمين عند الثنائية التي حققها في اليوم الأول والثاني للبطولة، بل تواصل مع الفرس "كورال بيتش زد" في يومها الأخير وهو يكمل معها الـ "هاتريك"، ليكون أول فوز من نوعه يحققه فارس ناشئ من دولة الإمارات في بطولة دولية من فئة النجمتين، وجاء فوز الفارس أمين في شوط جائزة (جيه إل إل) لتجميع النقاط بالجوكر على حواجز بلغ ارتفاعها (130) سم عدا حاجز الجوكر الذي يكون عادة أكثر ارتفاعاً وأكمل مهمة تجميع النقاط في زمن بلغ (45.83) ثانية، وشارك في الشوط 80 فارساً وفارسة، 23 منهم نجحوا في تجميع كامل النقاط (65 نقطة) بعد اختيارهم القفز فوق حاجز الجوكر، وبفارق زمني ضئيل نال جائزة المركز الثاني الفارس الإيراني فرهانج صادقي بالجواد "دبليو بيكوليني" وأنهى تجميع كامل النقاط في زمن بلغ (45.85) ثانية وجائزة المركز الثالث ذهبت إلى الفارس الأردني أحمد منصور بالفرس "إستوريل دو فارداغ" والزمن بلغ (46.64) ثانية.

جائزة "قنطرة" من نصيب السويدي

فاز الفارس سالم خميس السويدي بالفرس "فيلين إس" بصدارة شوط جائزة "قنطرة" من جولة واحدة على حواجز (130) سم، وبعد أن أكمل السويدي (المشارك 54) الجولة في زمن بلغ (61.25) ثانية، وشارك في ثاني أشواط البطولة 58 فارساً وفارسة، نجح 27 منهم في إكمال الجولة دون خطأ.

فوز السويدي جاء على حساب الفارس محمد غانم الهاجري والجواد "كاتان 13" (المشارك 52) وأكمل الجولة في زمن بلغ (61.89) ثانية، وجائزة المركز الثالث نالتها الفارسة الدنماركية تينا لوند بالفرس "بايس هوتيير" (المشارك 9) وأنهت الجولة في زمن بلغ (63.41) ثانية، احتلت به الصدارة المؤقتة قبل مشاركة الفارسين الهاجري والسويدي.

البريطاني نايجل كوب أول المتأهلين للكبرى

نال الفارس البريطاني نايجل كووب بالفرس "جوبيلي" حق التأهل للمشاركة في شوط الجائزة الكبرى ضمن 30 فارساً آخرين من جملة 36 فارساً وفارسة شاركوا في الشوط التأهيلي بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسلكه بحواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، ونجح 14 فارساً في إكمال الجولة دون أخطاء، وتصدرهم البريطاني نايجل بفارق التوقيت وهو ينهي الجولة في زمن بلغ (58.32) ثانية، وجاء فوزه على حساب الفارس المصري عبد القادر سعيد والفرس "إتشي فا هيت لامبروك" الذي شارك قبله مباشرة وأنهى الجولة في زمن بلغ (61.15) ثانية نال به جائزة المركز الثاني، وجائزة المركز الثالث نالها الفارس محمد أحمد العويس بالفرس "تينا لو بويم" وأكمل الجولة في زمن بلغ (62.39) ثانية.

هينك يؤكد جدارته للمشاركة في الكبرى

أكد الفارس الهولندي هينك فا دو بول جدارته للمشاركة في شوط الجائزة الكبرى، وهو يحقق المركز الأول في الشوط التأهيلي الثاني بمواصفات المرحلتين على حواجز (140) سم، وشارك فيها 26 فارساً وفارسة بعد انسحاب 3 فرسان، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس هينك على صهوة الجواد "لوويمان زد" المشارك 10، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ (26.82) ثانية وبقي صامداً لم يقدر على كسره المشاركين بعده، وجائزة المركز الثاني نالها الفارس السعودي رمزي حمد الدهامي بالفرس "فينوتيا دو كونسيير" وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ (28.97) ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الفارس الروسي فلاديمير توغانوف نظير إكماله المرحلة الثانية في زمن بلغ (29.82) ثانية.

الأردني أحمد منصور يتربع على كرسي الصدارة في شوط لونجين للسرعة

تربع الفارس الأردني أحمد منصور على كرسي الصدارة، ونال جائزة شوط لونجين للسرعة المصمم مسلكه بحواجز ارتفاعها (135) سم، وشارك فيها 46 فارساً وفارسة، الفارس أحمد منصور المشارك رقم 14 بالفرس "إستوريل دو فارداغ" وأكمل جولة الشوط دون خطأ في زمن بلغ (61.83) ثانية منحه الصدارة، وبذلت الفارسة الدنماركية تينا لوند جهداً كبيراً بالفرس "باييس هوتيير" المشارك 24 لزحزحة الفارس منصور عن كرسي الصدارة، إلا أنها لم تتمكن من إكمال الجولة في زمن أفضل من (62.2) ثانية فنالت جائزة المركز الثاني.

أقوى المحاولات لانتزاع الصدارة صاحبها الفارس الهولندي هينك فا دو بول بالفرس "ديليثيا في إل إس" المشارك 26 وأنهى الجولة في زمن سريع بلغ (59.40) ثانية وأضيف عليه 4 ثوان بعد خطـأ ارتكبه فأصبح الزمن (63.4) ثانية نال به جائزة المركز الثالث.

الشربتلي وسابينو يتحديان الفرسان ويكسبان جائزة "ميل كابيتال" للأساتذة

اختتمت منافسات اليوم الثاني للبطولة بشوط التحدي لأساتذة فرسان القفز على جائزة "ميل كابيتال"، وصمم مسار شوطها بستة حواجز ارتفاعها (145) سم يختار كل مشارك حاجز بعينه لزيادة ارتفاعه، وقبل تحديات المشاركة 12 فارساً وفارسة تنافسوا خلال ثلاث جولات للتمايز وصل مداها إلى (165) سم، ونجح الفارسان السعودي عبد الله الشربتلي بالجواد "وولون إل"، والبرتغالي لويس سابينو بالجواد "فيلو إمبيريو" في إكمال جولة التمايز الأخيرة دون خطأ وتقاسما جائزة المركز الأول.