الهاجري يثني على فريق "الشارقة الرياضي" للتايكواندو المتوج بذهب بطولة الإمارات

الشارقة 24 - محمود علي:

تربع فريق الشارقة للتايكواندو على قمة الترتيب العام لبطولة الإمارات للتايكواندو "رجال" التي نظمت على صالة مركز شباب الشارقة بجانب حصوله على المركز الأول "حزام أسود" والمركز الثاني "حزام ملون" والمركز الثالث "ب".

وفي فئة الحزام الأسود حقق نادي الشارقة 6 ذهبيات عبر كل من عمرو إسحاق ويوسف محمود وزكريا محمد وحسن سيد وفيتالي وعبد الرحمن زياد وفضيتين نالهما أحمد المدني وحمد الكندي.

فيما ظفر بذهبيتين في فئة الحزام الملون عبر موسى إبراهيم ومحمد المدني ومثلها فضية بواسطة مسلم فريد وسعيد محمد وبرونزيتين نالهما أكبر عمر وسعيد مبارك.

وأكد الكابتن عبد الله حاتم المدير الفني لفريق التايكواندو على أن ما تحقق اليوم هو نتاج جهد مشترك ومقدر للاعبين الذين قدموا أداء مميزاً، داخل الملعب وترجموا التعليمات خلال التدريبات المتواصلة بجانب الدور الكبير لإدارة الألعاب الفردية، مضيفاً سنواصل العمل على ذات المنوال ليكون نادي الشارقة في المقدمة.

من جانبه أثنى المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية على اللاعبين والجهاز الإداري والفني الذين قدروا المسؤولية ودافعوا عن شعار النادي ببسالة فكان هذا الإنجاز والتفوق الكبير على أقوى المنافسين.

وأهدى الهاجري الإنجاز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أنه في كل بطولة نشارك فيها تنعكس رؤية سموه للألعاب الفردية من خلال النتائج التي نحققها ومشيداً بالدعم الكبير والمتواصل لمجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي الشارقة.