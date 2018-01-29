عبد الملك يُشيد بنجاح منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية

الشارقة 24:

أشاد إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بجهود اللجنة المنظمة لمنتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية، الذي نظمته الهيئة مطلع الأسبوع الماضي، تحت رعاية وحضور معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومشاركة واسعة من قيادات رياضية وشخصيات متخصصة في مجالات الاستدامة والمنشآت الرياضية من داخل الدولة وخارجها.

وقال إبراهيم عبد الملك: "إن النجاح الكبير لأعمال المنتدى الذي يعد هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والهادف إلى دعم فلسفة ومصطلح الاستدامة وعلاقته بالرياضة، والمنشآت الرياضية، والتأكيد على دورها في تحقيق الثبات الرياضي، يقف خلفه فريق شاب من الكوادر الوطنية الذي نفخر بما وصلت إليه من درجة عالية في تنظيم وإخراج الحدث بالصورة التي لاقت إشادة وإعجاب الجميع وحققت نجاح باهر على مختلف الصعد من حيث ما شهدته جلسات المنتدى من حضور رفيع المستوى، ومتحدثين متخصصين على مستوى عالِ، ومشاركة الجهات والمؤسسات من خلال المعرض المصاحب، إلى جانب التغطية الإعلامية المتميزة".

وأكد عبد الملك: "أن النجاح الذي تحقق يضع الهيئة وفريق العمل أمام تحدي كبير لتقديم ما هو أفضل في النسخة الثانية من المنتدى بعد اعتماد إقامته بصورة سنوية، للعمل على تنفيذ التوصيات ووضع محاور أكثر تشمل استدامة المنشآت والمدن الرياضية واستشراف المستقبل في هذا الجانب، مع توسيع رقعة المشاركة من خلال استقطاب شخصيات ومختصين على مستوى عالمي وجهات تستعرض أفضل ممارساتها في مجالات الاستدامة".

ومن جهته، وجه خالد عيسى المدفع شكره لفريق العمل الذي أشرف على تنظيم أعمال المنتدى برئاسة أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية بالهيئة بعد الأصداء الإيجابية التي حظي بها منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية ما يعكس النجاح الذي تحقق والوصول للأهداف والغايات التي ستعزز من دور الهيئة العامة للرياضة في السعي مع غيرها من مؤسسات الدولة في الاستفادة من المقاييس والمعايير العالمية في الاستدامة، من أجل جيل رياضي ينعم ببيئة خلاقة بمنشآتها وفكرها النير المتميز، المنبثق من فكر باني ومؤسس إمارات الخير زايد الإنسان، ونحن نعيش عام زايد.

وبدوره، أشار أحمد العبدولي مدير مكتب المنشآت الرياضية أن متابعة وتوجيهات القيادة العليا في الهيئة العامة للرياضة وتعاون جميع أعضاء فريق العمل أثمر عن ما تحقق من نجاح في نشر الفكر المستدام للمنشآت الرياضية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات المعنية بذلك، موجهاً شكره لمعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي لرعايته أعمال المنتدى، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ولجميع الرعاة والداعمين والمشاركين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة التي أبرزت الحدث بصورة متميزة.