2 مليون و350 ألف درهم جوائز بطولة كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة 24 - محمود علي:



كشف سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عن تفاصيل بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز والتي تقام بنادي الشارقة للفروسية والسباق بمشاركة 400 جواداً وفارساً من 37 دولة حول العالم.



وتقام البطولة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وتنطلق فعاليات البطولة الأبرز في الشرق الأوسط خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 3 من فبراير المقبل بنادي الشارقة للفروسية وذلك داخل الصالة المغطاة بالنادي، والميدان الرملي.



وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الحدث بحضور باتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين وحسن عبد الله البلغوني نائب رئيس

مصرف الشارقة الإسلامي وماجد السويدي مدير التسويق والإعلام في هيئة الانماء السياحي والتجاري وحسام زميت رئيس لجنة التحكيم في بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، والفارس الدولي محمد العويس ممثل اسطبلات الشراع.



وقال سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: إن جوائز البطولة المؤهلة إلى كأس العالم في فرنسا 2018 تبلغ مليوني وثلاثمائة وخمسون ألف درهم.



وأكد أن البطولة هي الأولى من نوعها والتي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً وهو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ستكون من أبرز البطولات وأهمها في الشرق الأوسط لرياضة قفز الحواجز.



وفيما يتعلق بتفاصيل الأشواط أكد أنها ستقام من خلال 24 شوطاً، وستكون مقسمة ما بين فئة الخميس نجوم وفئة الأشواط الصغيرة وفئة الخيول الصغيرة وبطولة الأشبال وبطولة الناشئين وبطولة الشباب.



كما تشمل قائمة الدول المشاركة كل من الإمارات والسعودية، ومصر، والجزائر، والبحرين، وبلجيكا، والبرازيل، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، والأردن، وكولومبيا، وبورتوريغو، وهولندا، والبرتغال، ورومانيا، وجزر القمر، وإسبانيا، وسوريا، وسويسرا، واليونان، والسويد، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وليبيا، والكويت، وبوليفيا، وفلسطين، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيران، ولبنان، وإيطاليا، والنمسا، وسلوفاكيا، وسلوفينا، والعراق.



وقال سلطان اليحيائي: إن رئيس الاتحاد الدولي للفروسية ورئيس المجموعة الإقليمية السابعة ورئيس قسم قفز الحواجز في الاتحاد الدولي سيتواجدون ضمن فعاليات البطولة، حيث سيعقد خلال البطولة أربعة اجتماعات خاصة بالمجموعة الإقليمية السابعة وبطولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل للتخطيط ومناقشة القوانين الجديدة.



كما سيقام على هامش البطولة فعاليات لزيادة للحضور الجماهيري ممثلة في معرض لمستلزمات الفروسية والقرية التراثية ومعرض السيارات القديمة بالإضافة إلى ركوب خيل مجاني للأطفال وقسم خاص لألعاب الأطفال والعديد من البرامج الترفيهية.