الوصل يقلب الطاولة على الشارقة ويفوز 2-1

الشارقة 24 - محمود علي:



قلب الوصل الطاولة على ضيفه الشارقة وحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين لهدف، في اللقاء الذي استضافه استاد زعبيل مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة عشر لدوري الخليج العربي.



وارتقى الوصل إلى المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 31 نقطة، وبقي الشارقة في المركز السابع بـ 16 نقطة.



بكر يوسف سعيد بالتسجيل للشارقة في الدقيقة 34، وأحرز كايو هدف التعادل للوصل في الدقيقة 81، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 85.