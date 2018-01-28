طاقم تحكيم إماراتي لمباراة القادسية والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

الشارقة 24 - محمود علي:

يغادر مساء الأحد طاقم الحكام الإماراتي بقيادة عمر آل علي، والمكلف بإدارة المباراة المهمة بين فريقي القادسية والفتح في الأسبوع الـ 19 لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام الإثنين بستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد خاطب اتحاد الكرة بطلب تعيين طاقم حكام إماراتي للمباراة المشار إليها، حيث عينت لجنة الحكام، الطاقم الدولي المكون من الحكم الدولي عمر آل علي حكماً للساحة، والمساعد الدولي مسعود حسن، كمساعد أول، والمساعد الدولي جمعة المخيني كمساعد ثانٍ.