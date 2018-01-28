بقيادة عمر آل علي

طاقم تحكيم إماراتي لمباراة القادسية والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

  • الأحد 28, يناير 2018 في 8:03 م
  • الحكم الدولي عمر آل علي
    الحكم الدولي عمر آل علي
  • الحكم الدولي مسعود حسن
    الحكم الدولي مسعود حسن
  • الحكم الدولي جمعة المخيني
    الحكم الدولي جمعة المخيني
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تقرر أن يقود مباراة فريقي القادسية والفتح بالجولة الـ 19 من الدوري السعودي، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم عمر آل علي.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
يغادر مساء الأحد طاقم الحكام الإماراتي بقيادة عمر آل علي، والمكلف بإدارة المباراة المهمة بين فريقي القادسية والفتح في الأسبوع الـ 19 لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام الإثنين بستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.
 
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد خاطب اتحاد الكرة بطلب تعيين طاقم حكام إماراتي للمباراة المشار إليها، حيث عينت لجنة الحكام، الطاقم الدولي المكون من الحكم الدولي عمر آل علي حكماً للساحة، والمساعد الدولي مسعود حسن، كمساعد أول، والمساعد الدولي جمعة المخيني كمساعد ثانٍ.