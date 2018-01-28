الجنيبي ومحمد بن هزام يلتقيان ممثلي أندية الإمارات في آسيا 2018

الشارقة 24 - محمود علي:

عقد اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، اجتماعاً تنسيقياً تشاورياً مع ممثلي الأندية الإماراتية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2018، وذلك في مقر الاتحاد بأبوظبي.

ترأس الاجتماع سعادة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، بحضور سعادة محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومحمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة نادي العين ومشرف الفريق الأول، وعبد الله سالم عضو مجلس إدارة نادي الوحدة، وعايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، ومحمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل.

وأكد الجنيبي خلال الاجتماع أهمية سلامة وأمن فرقنا المشاركة في دوري الأبطال، لأن سلامة الفرق واللاعبين أولوية اتحاد الكرة .

عُقد هذا الاجتماع للتشاور والتباحث ومناقشة مختلف السبل التي تضمن تقديم كافة التسهيلات وتوفير الدعم اللازم لفرقنا المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018.

تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية سلامة البعثات الرسمية لفرقنا المشاركة في دوري الأبطال، والتزام الاتحاد الدائم بتوفير الدعم والمساندة وكل الأسباب التي تسهم في إنجاح مهمة فرقنا وحفظ أمنها وسلامتها، مع التأكيد على تحفظ اتحاد الإمارات لكرة القدم على قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي الذي تجاهل توصيات لجنته المحايدة.