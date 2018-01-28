انطلاق "الملتقى الرياضي الأول لذوي الإعاقة" على مستوى الإمارات

الشارقة 24:

صرح سعادة سعيد مطر الطنيجي عضو مجلس إدارة نادي البطائح ورئيس اللجنة الرياضية أنه بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من ذوي الإعاقة من مختلف أندية ومراكز الدولة، انطلقت صباح الأحد فعاليات الملتقى الرياضي الأول لذوي الإعاقة في مختلف الألعاب الرياضية كالسباحة وألعاب القوى وكرة القدم والسلة واليد والطائرة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والمسابقات المتنوعة.

وأكد الطنيجي السعي إلى إيصال عدة رسائل مجتمعية مهمة عن هذه الفئة الغاليه على قلوبنا جميعاً، وهي أن الإعاقة ليست حاجزاً وإنما دافع للتفوق والتميز ويجب أن نعمل جميعاً على دمج هذه الشرائح داخل المجتمع مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به أندية المعاقين في الشارقة وأندية الدولة عموماً وما تقدمه من دعم ورعاية واهتمام لذوي الإعاقة بالإضافة إلى الدور الإنساني الكبير والرائد لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية التي تحتضن فئات مختلفة من ذوي الإعاقة وتقدم لهم كل أنواع الدعم التعليمي والثقافي والرياضي والاجتماعي، موجهاً الشكر إلى سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لجهودها وحرصها على توفير أعلى مستويات الرعاية لذوي الإعاقة.

مشيداً بالتعاون بين نادي الذيد ونادي البطائح الذي وفر كل الدعم لنجاح هذا الملتقى بناء على توجيهات سعادة عبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام واستضاف نادي الذيد فعاليات الملتقى مسخراً كافة أسباب النجاح له في تنظيم هذا الملتقى الرياضي الأول والذي شهد نجاحاً كبيراً بهذا الحضور من كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تكريم الفائزين في كل لعبة من الألعاب والمسابقات الرياضية وأكد الطنيجي أن النسخة القادمة من الملتقى سوف تشهد تطوراً كبيراً لخدمة ذوي الإعاقة في كافة المجالات موجهاً الشكر والتقدير إلى كافة الجهات المتعاونة والمشاركين في الملتقى.