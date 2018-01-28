اتحاد الإمارات لكرة القدم يعلن المشاركة في "دوري أبطال آسيا 2018"

الشارقة 24 – وام:

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة الأندية الإماراتية في "دوري أبطال آسيا لموسم 2018"، مؤكداً التنسيق مع هذه الأندية للتجهيز للمشاركة والتواصل مع الاتحاد الآسيوي لتوفير السلامة للبعثات الرسمية والفرق المشاركة.

وقال الاتحاد في بيان صحافي أصدره الأحد، إن هذه المشاركة تأتي في ظل احترام الدولة الكبير لكل الالتزامات والاتفاقيات ومن بينها الالتزامات الرياضية.

ونوه البيان إلى أن المشاركة في "دوري أبطال آسيا 2018" تأتي رغم تحفظه الشديد على الطريقة والآلية التي صدر بها قرار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي والتي لم تأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة "التي شكلها الاتحاد نفسه".

وقال البيان إن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الفرق المحلية المشاركة بهدف التواصل مع الاتحاد الآسيوي لتسخير الإمكانات كافة وتوفير المشاركة الآمنة لسلامة البعثات الرسمية للفرق.

وفيما يلي نص البيان:

تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم رسالة رسمية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفيد بصدور قرار اللجنة التنفيذية بخصوص مشاركة فرقنا بدوري أبطال آسيا لموسم 2018.

وانطلاقاً من سياسة الدولة واحترامها الكبير للالتزامات والاتفاقيات كافة ومنها الالتزامات والاتفاقيات الرياضية، فإن اتحاد الإمارات لكرة القدم سيقدم التسهيلات وسبل الدعم كافة لفرقنا المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018، وذلك رغم تحفظنا الشديد على الطريقة والآلية التي صدر بها القرار وعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة.

وهنا.. لابد من الإشارة إلى أن طلب الإمارات اللعب بملاعب محايدة جاء في ظل صعوبة اللعب بالدولة المجاورة .. حيث رغب الاتحاد الآسيوي في دراسة الوضع وشكل لجنة محايدة برئاسة برافول باتيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكلف شركة دراسات أمنية " كنترول ريسك الأوروبية المستقلة" لهذا الغرض.. الأمر الذي لاقى تجاوباً وتعاوناً إماراتياً كبيراً.

وبعد زيارة وفدها .. وافقت اللجنة المحايدة على طلبات وملاحظات اتحاد الإمارات لكرة القدم بصورة واضحة .. وخرجت بعدة توصيات منها أن الوضع يتطلب اللعب بملاعب محايدة.

إلا أن اللجنة التنفيذية للاتحاد – وفي خطوة مستغربة - لم تأخذ بهذه التوصيات التي صدرت من اللجنة المحايدة التي شكلها الاتحاد نفسه .. وأصدرت قرارها باللعب بنظام الذهاب والإياب.

وإننا ومن منطلق الحرص على التعاون مع الاتحاد الآسيوي .. نعلن مشاركة أنديتنا بدوري أبطال آسيا لموسم 2018 والتنسيق معها حول جميع التجهيزات الخاصة بذلك وعقد اجتماع بهدف التواصل مع الاتحاد الآسيوي لتسخير الإمكانات كافة وتوفير المشاركة الآمنة لسلامة البعثات الرسمية للفرق.