انطلاق منافسات الأولمبياد العربي للشطرنج في الشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:



شهد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، انطلاق منافسات النسخة الثانية من الأولمبياد العربي للشطرنج، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وعقب نهاية حفل الافتتاح، انطلقت المنافسات بين أساتذة اللعبة وكان من أبرز المشاركين فيها الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين، ولاعب الإمارات الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، والأستاذ الدولي الكبير أحمد عدلي، والأستاذ الدولي الجزائري الكبير محمد حدوش.



وشهد حفل الانطلاق، كل من الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وسعادة إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وسعادة خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وإبراهيم البناي رئيس الاتحاد العربي للعبة الشطرنج.



ويشارك في البطولة 250 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار، يمثلون 17 دولة عربية، وهي الإمارات والكويت واليمن ومصر وتونس وعمان والأردن وفلسطين والعراق وليبيا والصومال والسودان.



وتقام منافسات البطولة، خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 13 فبراير المقبل.



وتجتمع على هامش فعاليات الأولمبياد، اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة، حيث سيشهد الاجتماع انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.