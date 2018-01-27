اختتام النسخة 6 من "طواف الشارقة".. وجاكوب ماريسزكو بطلاً للمرحلة الرابعة

الشارقة 24:



ودع جمهور وعشاق الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، النسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، وثبتوا موعداً في العام المقبل مع دورة جديدة حافلة بإضافات جديدة.



وحقق جافير بازان مورينو من فريق ديلكو مارسيلي المركز الأول في مراحل الطواف كافة، وفي المركز الثاني حل توماس ليباس من فريق كينان سايكلينغ، وفي المركز الثالث نيكولاي ميهالوف من فريق ديلكو مرسيليا بروفنتس، ونال فريق ديلكو مارسيلي المركز الأول في الطواف.



وفاز في المرحلة الرابعة من الطواف جاكوب ماريسزكو من فريق ويللر تريستينا، وجاء في المركز الثاني براين كوارد من فريق فيتال كونسبت، أما المركز الثالث فجاء من نصيب ايديس كروبس من فريق فيراندز وليامز.



وتوزعت قمصان التميز على كل من جافير بازان مورينو، وتوماس ليباس، ونيكولاي ميهالوف، حيث نال كل واحد منهم القميص الأصفر، ونال كل من جاكوب ماريسزكو، وكوكارد براين وصالح محمد حريف القميص الأخضر، في حين نال القميص الأحمر كل من فان هيردن ايدي وتوماس ليباس وبوليفودا اوليكساندر، أما القميص الأبيض فكان من نصيب سالم كيبكيمبوي ومنصوري.



مسابقة الهواة



وبخصوص مسابقة الهواة فقد حل محمد طلال من فرق إكسبو 2020 في المركز الأول، وبابلو فيروناند من فريق جميرا في المركز الثاني، وعامر الدهماني في المركز الثالث.



ونال ياسين بو عزة من فريق شباب الأهلي دبي القميص الأصفر كمركز أول، ومحمد طلال في المركز الثاني في فئة القميص الأصفر، وأرتورو لادا في الفئة الثالثة من القميص الأصفر، ونال محمد طلال المركز الأول في فئة القميص الأخضر، وياسين بو عزة الثاني وسعيد بن دسمال الثالث.



أما القميص الأحمر فالأول محمد خيام، والثاني ياسين بو عزة، والثالث سعيد بن دسمال، أما القميص الأبيض فكان من نصيب خليل عبد الله في المركز الأول، وعلي عباس قاسم في المركز الثاني، وعلي أحمد آل علي في المركز الثالث.



100 كم



قطع الدراجون الأبطال الذين ينتمون إلى 19 فريقاً من 28 جنسية من مختلف بلدان العالم، 100 كلم، لينهوا بها المرحلة الراعبة والأخيرة من النسخة السادسة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي سنوياً، بهدف المساهمة في الارتقاء بهذا النوع من الرياضات، والترويج والتعريف بإمارة الشارقة بمختلف بيئاتها ومعالمها التاريخية والتراثية والسياحية والثقافية وأنماط البناء الجمالية.



وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، "مبروك لكم جميعاً أيها الرياضيون الأبطال، فقد كنتم جميعاً فائزين في هذا الطواف الذي أضاف الكثير للبطولة وبنى على ما تحقق من نجاحات في الدورات السابقة، ونعدكم بالمزيد من النجاح في كل نسخة، فهذا هو نهجنا الذي نستمده من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة".



وتابع: "ها نحن معكم نودع هذه النسخة بكل الفخر والاعتزاز، فقد حققنا نجاحاً جديداً يليق بكم، ويليق بالشارقة، وقد اعتدنا على النجاح والتميز والإبداع وإضافة كل ما هو جديد، وإلى لقاء بإذن الله في العام المقبل".



ومن جانبه، قال مدير الطواف خالد الناخي، لقد كان الطواف رحلة جميلة جُلنا خلالها في أربعة أيام على أماكن ومواقع ومحطات عديدة، فيها ترحال ومشاهد ولوحات ومواقع تراثية وسياحية وتاريخية وحضارية ومدنية عديدة، شكلت في مجموعها لوحة شاملة جاذبة عن الشارقة إمارة الخير والمعرفة والثقافة والتراث والرياضة التي تلقى الدعم الكبير والرعاية الدائمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وتابع: "نودع اليوم الطواف ويحمل كل منا ذكريات عن تلك المواقع والأماكن التي مررنا بها من كورنيش الممزر ومنطقة المريجة وشارع الكورنيش ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية وفندق راديسون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وغيرها من المواقع في مدينة الشارقة، إلى البطائح وفلج المعلا والذيد ومليحة والمدام في المنطقة الوسطى إلى دبا الحصن وخورفكان والفجيرة وكلباء ووادي الحلو في المنطقة الشرقية تلك كانت بعض محطات البطولة برحلتها الرياضية والسياحية الجميلة".



وأعرب الناخي عن شكره وتقديره للجميع، فقد كانوا عنواناً مميزاً وكبيراً، كما هو حالهم في كل دورة من دورات الطواف، وكان حضورهم وتفاعلهم ودورهم عاملاً أكيداً في تحقيق النجاح الذي هو نجاح للجميع، وقدم التهنئة والتبريك للفائزين، والشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة.