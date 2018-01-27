نادي الحمرية يكرم فريق ألعاب القوى لفوزه بكأس رئيس الدولة

الشارقة 24:

في حفل كبير نظمه نادي الحمرية الثقافي الرياضي، كرم جمعه عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية مساء أمس الجمعة، فريق ألعاب القوى الحاصل على 4 كؤوس وميداليات ذهبية وبرونزية في جميع المشاركات الرسمية وبطولة نصف ماراثون بإجمالي عدد 27 ميدالية ذهبية و14 ميدالية برونزية.

حضر التكريم حميد عبيد بن غدير رئيس لجنة الالعاب الفردية، وماجد سعيد المهيري المدير المالي ومأمون الضروس المدير التنفيذي للنادي

يأتي حفل التكريم بعد أن شارك فريق ألعاب القوى لنادي الحمرية في عدد 5 بطولات رسمية وعدد 1 بطولة نصف ماراثون المقامة تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وحصل الفريق على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية فئة الناشئين، وكأس بطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية مرحلة الناشئين، وكأس بطولة التتابعات الفرقية لاختراق الضاحية، وكأس بطولة الدولة لاختراق الضاحية مرحلة الناشئين، وكأس بطولة الأندية لاختراق الضاحية مرحلة الناشئين.

وفي بداية الحفل، أشاد جمعه عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي بإنجازات فريق الألعاب الفردية، وما حققه من مشاركات متفردة وفوز مستحق في مشواره خلال الموسم الرياضي الحالي.

ورفع الشامسي أسمى آيات الشكر والثناء لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على رعايته الدائمة ودعمه لكافة الألعاب والرياضات في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وما يوجه به سنوياً من دعم لكافة أندية إمارة الشارقة، وحرص سموه على الارتقاء بالألعاب الفردية ليكون لنادي الحمرية نصيب وفير من تلك الإمكانات ليواصل دوره في النجاح المتواصل في هذه الرياضة.

وأشار إلى أن النادي وبعد هدا الاعتماد والدعم الكبير سيواصل تمثليه لرياضة الإمارات وتأهيل قطاع كبير من الواعدين من أبناء وبنات الإمارات ليكونوا أبطالاً في كافة الرياضات التي يشار إلى نادي الحمرية بالبنان فيها كونها تعد من أحد أولوياته ضمن خارطة رياضاته وفي سلم أولوياته.

وأكد الشامسي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات النادي في مسيرته الرياضية، وأن الرياضة لغة عالمية يفهمها جميع شعوب العالم فهي لغة سلام ومحبة تتآلف بها الشعوب، كما وجه كلمة شكر للجهاز الفني للفريق واللاعبين متمنياً لهم مزيد من الإنجازات

بعدها قام الشامسي وأعضاء مجلس الإدارة بمصافحة اللاعبين والجهاز الإداري والفني وتكريم الجميع وتهنأتهم لإنجازاتهم بالمستوى المشرف وجرى توزيع الجوائز والمكافآت المالية على اللاعبين