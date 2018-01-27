إدارة "الشارقة الرياضي" تطلع على الخطة الاستراتيجية لشركة الاستثمار

الشارقة 24:

اطلع مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على الخطة الاستراتيجية الاستثمارية لشركة الاستثمار التابعة للنادي، للوقوف على كافة المشاريع الحالية والمستقبلية المزمع تنفيذها لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشأت الشركة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الخميس بمقر نادي الشارقة الرياضي مع إدارة شركة الاستثمار "استثمار" ضمن الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة النادي

ترأس الاجتماع سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وحضره من مجلس الإدارة سعادة محمد جمعة بن هندي نائب الرئيس وسعادة عبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة، وسعادة ناصر بن عفصان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي، فيما حضر الاجتماع من شركة الاستثمار سعادة إبراهيم محمد الجروان عضو مجلس إدارة النادي رئيس شركة الاستثمار، وسعادة عبد الله القايدي عضو مجلس إدارة النادي نائب رئيس شركة الاستثمار، وأحمد ندا مساعد المدير التنفيذي .

وأكد سعادة إبراهيم محمد الجروان بأنه وبعد الحصول على الترخيص التجاري الرسمي لمزاولة الأنشطة التجارية، تم التركيز على إعادة الهيكلة والتنظيم لكافة أصول النادي ووضع الدراسات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالجوانب التسويقية والاستثمارية وفق متطلبات السوق وبما يتوافق مع الرؤى التي من إجلها تم إشهار الشركة.

بدوره أعرب سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بما تم عرضه وأكدوا على ثقتهم الكبيرة بالقائمين على شركة الاستثمار في تحقيق الأهداف المرجوة.