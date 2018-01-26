خالد المدفع: طواف الشارقة الدولي للدراجات يعزز مكانة الإمارة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية يتضمن 4 مراحل، وهذه المراحل تمر على تضاريس ومعالم مختلفة في إمارة الشارقة، منها المناطق الساحلية والجبلية والصحراوية، حيث تعزز مراحل الطواف من مكانة الإمارة على الخريطة العالمية في الجانب السياحي والرياضي.



وتوجه سعادته بالشكر للجنة المنظمة، مؤكداً حرص الهيئة لرعاية هذا الحدث الكبير سنوياً، حيث يأتي استكمالاً للجهد المبذول للحدث منذ انطلاقته الأولى وحتى نسخته السادسة، مشيراً إلى أن رعاية ودعم ومتابعة صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي العهد للطواف كفيل بنجاحه دائماً، معتبراً الحدث من أهم الأحداث الرياضية التي تنظمها الإمارة الباسمة كل عام، ويشرف على تنظيمه مجلس الشارقة الرياضي.