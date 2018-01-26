فريق الشارقة يتوّج بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد

الشارقة 24- محمود علي:



حسم الشارقة لقب بطولة كأس الإمارات لكرة اليد للموسم الحالي لمصلحته للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزه على شباب الأهلي دبي 33-19 في الجولة قبل الأخيرة من البطولة، يوم الجمعة، على ملعب نادي الشارقة.



ورفع الشارقة رصيده إلى 24 نقطة انفرد بها بصدارة جدول ترتيب فرق البطولة التي أقيمت بنظام الدوري من دورين.



وأنهى "الملك" الشوط الأول متقدماً 21- 8، كما فاز في الشوط الثاني بنتيجة 12-11، لتنتهي المباراة بفوزه 33–19.



وهنأ أحمد عبيد البح رئيس إدارة الألعاب الجماعية، اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقال نهدي هذا الإنجاز الكبير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.



وأكد البح، أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم اللامحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة للنادي، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس إدارة النادي سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي ونائبه سعادة محمد جمعة بن هندي ولجميع أعضاء مجلس الإدارة على مساندتهم لفريق رجال اليد وحرصهم على دعم الألعاب الجماعية.



من جهته، أعرب محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة ونائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بتحقيق كأس الإمارات لكرة اليد للعام الثاني على التوالي، وقال نبذل أقصى ما لدينا من جهد لإسعاد الجماهير الشرقاوية الوفية التي تؤازر فريق اليد باستمرار.



وأكد الحصان أن التتويج بالألقاب هدفنا دائماً ونعمل وفق خطة مدروسة للألعاب الجماعية وخاصة قطاع كرة اليد للحفاظ على وتيرة الانتصارات التي بدأت بالحصول على لقبي الدوري وكأس الإمارات العام الماضي ثم التتويج بالسوبر المحلي وكأس الإمارات لهذا الموسم.



كما وجه نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية الشكر لرئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة على توفير الدعم الكامل للفريق، ووجه التحية للاعبين والجهازين الفني والإداري على أدائهم المتميز طوال مشوار البطولة وتصميمهم على التتويج بالكأس الغالية.



وأشاد علي الأميري مدير الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، بالإنجاز الكبير الذي حققه فريق رجال اليد بالنادي بالحصول على لقب كأس الإمارات لكرة اليد للعام الثاني على التوالي.



بدوره، وقال ناجي ربيعة مشرف كرة اليد، إن البطولة فاتحة خير للعام الجديد ونتمنى أن نواصل تحقيق البطولات في مختلف الألعاب، وأبارك لأسرة كرة اليد هذا الإنجاز ونسعى بقوة لإكمال عقد البطولات لهذا العام ليضاف لسلسلة الألقاب إن شاء الله بعد الفوز بالسوبر وكأس الإمارات لكرة اليد.