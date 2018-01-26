كيبكيمبوي بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي للدراجات

الشارقة 24 – وام:



حقق الدراج سالم كيبكيمبوي من فريق "بايك إيد" المركز الأول، خلال المرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي في نسخته السادسة، والذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي، وامتدت مسافته إلى 117 كيلومتراً خاضها الأبطال مساء الجمعة.



وجاء في المركز الثاني، توماس ليباس من فريق كينيا للدراجات، فيما حل بالمركز الثالث جافير بازان مورينو من فريق ديلكو مارسيلي.



وفيما يخص نتائج الهواة في المرحلة الثالثة، فقد جاء في المركز الأول أرتورو لادا من فريق جميرا، وبالمركز الثاني سعيد إسماعيل بن دسمال من فريق إكسبو 2020، وبالمركز الثالث ياسين بو عزة من فريق شباب الأهلي دبي.



وحول قمصان التميز للمحترفين، حصل جافير بازان مورينو على القميص الأصفر، أما القميص الأخضر فكان من نصيب سالم كيبكيمبوي، والأحمر من نصيب إيدي فان هيرودين، وحاز على القميص الأبيض سالم كيبكيمبوي.



أما قمصان التميز للهواة، فقد حصل أرتورو لادا على القميص الأصفر، ومحمد طلال سدير القميص الأخضر، في حين كان القميص الأحمر من نصيب محمد خيام من فريق إكسبو، والقميص الأبيض من نصيب عبد الله خليل من فريق النصر.



حضر حفل التتويج، الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة خميس المزروعي ممثل حكومة الشارقة في منطقة وادي الحلو، وسعادة عبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس، وراشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، وخليل المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمع غفير من سكان وادي الحلو والمنطقة الشرقية عموماً.



وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي: "لقد خاض الدراجون اليوم تنافساً كبيراً في المرحلة الثالثة من الطواف التي تتميز بطابعها الجبلي صعوداً ونزولاً، بمعنى أنها المرحلة الجبلية في الطواف التي تصنف لدى بعض المختصين والمعنيين على المستوى العالمي بأنها المرحلة الملكية، خاصة أنها تتطلب مهارات إضافية واستثنائية على الرغم من أن الذين يخوضون غمار هذه المنافسة يملكون مهارات عالية واستثنائية، لكن تبقى المرحلة الجبلية مرحلة مهمة بنكهة خاصة وفريدة ومهمة، تؤشر على قوة وتحمل ولياقة عالية تؤهل البطل المشارك لأن ينافس بقوة من أجل الفوز، وأعرب عن شكره وتقديره لجهود الشركاء الاستراتيجيين والرعاة وفرق المجلس ولجانه التي أسهمت في تحقيق النجاح للطواف في يومه الثالث على التوالي.



ويختتم طواف الشارقة مراحله، يوم السبت، بالمرحلة الرابعة، وتتويج الأبطال وتبلغ 100 كيلومتر "طريق فردي عام"، وتبدأ من أمام مسجد عبيد بن عيسى منطقة المريجة والذهاب شرقاً على شارع الكورنيش مروراً بمتحف الشارقة للحضارة الإسلامية وفندق راديسون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وصولاً إلى نقطة الدوران في دوار المنتزه والرجوع غرباً باتجاه دوار المريجة والانتهاء أمام ساحة مسجد عبيد بن عيسى.