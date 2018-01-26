الإمارات يقلب الطاولة على حتا ويتعادل معه 2-2

الشارقة 24- محمود علي:



تعادل فريقا حتا وضيفه الإمارات بهدفين لكل منهما، في افتتاح مواجهات الجولة الرابعة عشرة لدوري الخليج العربي، يوم الجمعة، بإستاد حمدان بن راشد.



وبقي كل فريق في مركزه جراء نتيجة هذه المباراة، حيث يحتل الإمارات المركز العاشر بـ 11 نقطة، ويتأخر عنه حتا بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.



وتقدم حتا بهدف دون رد في الشوط الأول، سجله جابريل فرناندو في الدقيقة 43، وأضاف صمويل روزا الهدف الثاني في الدقيقة 48، وقلص ساشا الفارق للإمارات في الدقيقة 51 وحقق عبد الغني معاوي التعادل في الدقيقة 65.