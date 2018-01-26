نادي الشارقة يعاود موظفاً بإدارة كرة القدم بعد تعافيه من الكسر في ساقه

الشارقة 24:

قام وفد من وحدة العلاقات العامة والتواصل المجتمعي بنادي الشارقة الرياضي، برئاسة محمد عمر الدوخي مدير الوحدة، مساء أمس الخميس، الموظف بإدارة كرة القدم أحمد العقاد في منزله والاطمئنان على صحته، بعد تعافيه من الكسر الذي تعرض له في ساقه.

ونقل الدوخي للموظف أحمد العقاد تحيات أسرة نادي الشارقة الرياضي، متمنين له الشفاء والعودة إلى النادي بعد أن افتقده الوسط الكروي بالنادي.

وأكد مدير وحدة العلاقات العامة والتواصل المجتمعي، حرص الوحدة على القيام بدور اجتماعي من خلال توطيد العلاقات بين الأسرة الداخلية بالنادي والأسرة الخارجية، وتنمية وتقوية الروابط الاجتماعية ليظل النادي من كافة كوادره ولاعبيه وجماهيره محل اهتمام من الجميع.