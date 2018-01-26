"خورفكان للمعاقين" يحتفي بإنجازات لاعبيه خلال العام 2017

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

في احتفالية رائعة أقيمت بفندق الأوشيانيك بخورفكان، احتفى نادي خورفكان للمعاقين، بأبطاله اللاعبين والمنتسبين، والمؤسسات والداعمين والأجهزة الإدارية والفنية والمتطوعين، بما حققوه من إنجازات رياضية وثقافية خلال العام المنصرم 2017.

افتتح الاحتفال رئيس مجلس الإدارة رئيس النادي، عبد الرزاق أحمد بني رشيد، مرحباً بالحضور وأثنى على جهود مجلس الشارقة الرياضي والمؤسسات والمتطوعين والأجهزة الفنية واللاعبين التي أسفرت عن تحقيق إنجازات دولية رائعة تضعهم بين أبطال العالم، ومثلوا دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المنتخبات الوطنية خير تمثيل، وكانت كافة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين على قدر المسؤولية وقامت بعكس الصورة الحضارية للدولة والواجهة المشرفة لأبطال متحدي الإعاقة، كما طالب الجميع بذل مزيد من الجهد والعطاء لمواصلة درب النجاح والمحافظة على المستوى الفني الرائع للاعبين.

كما قدم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لحرصه على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح أنشطة النادي والذي يعتبر ركيزة أساسية فيما يحققه النادي من إنجازات، كذلك توجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين الذي يسير وفق استراتيجية واضحة محققة لإنجازات رائعة سجلت بحروف من ذهب في السجل المشرف للوطن الغالي.

تلي كلمة رئيس النادي، فيلم قصير استعرض إنجازات النادي المحلية والدولية في عام 2017 ليبدأ بعد ذلك تكريم الحضور.

وقد صرح محمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن النادي يحرص على إقامة هذه الاحتفالية سنوياً لتكريم اللاعبين المحققين لإنجازات في البطولات الدولية، وكلك لتحفيز زملائهم الذين لم يحالفهم الحظ في تحقيق إنجازات.

وفي ذات السياق أكد أحمد القاضي أمين السر العام، على أهمية دور المتطوعين في العمل جنباً إلى جنب مع الإدارات التنفيذية بالنادي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدم للمنتسبين واللاعبين وذويهم ومن هذا المنطلق حرص النادي على تكريم المتطوعين.

حضر الاحتفال، عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس النادي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل محمد جمعة المنصوري أمين السر المساعد، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية، ومحمد أحمد عبيد الكندي رئيس اللجنة الثقافية، وإبراهيم النقبي رئيس لجنة الاستقطاب، وعائشة الحمودي رئيس لجنة الفتيات، ورئيس اللجنة المجتمعية، كما حضر الاحتفال كافة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين وأولياء الأمور.