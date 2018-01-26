أندية "الطائرة" المحلية تؤكد جاهزيتها لخوض منافسات عربية السيدات

الشارقة 24:

أكدت الأندية الإماراتية المشاركة في منافسات الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، التي تنطلق برعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبكِ... شاركوها لحظات الفوز"، عن جاهزيتها المبكرة والكاملة للظفر بلقب اللعبة التي تحظى بأهمية خاصة كونها من أكثر الألعاب الجماعية جماهيرية وتنافسية.

وتأتي استعدادات الأندية الإماراتية في الوقت الذي تشهد الدورة التي تقام ما بين 2 وحتى 12 فبراير المقبل، منافسات قوية بين نخبة من الفرق النسوية المشاركة من مختلف بلدان العالم العربي، إذ يشارك 69 فريق من 17 دولة عربية.

حامل اللقب

وكشف إدارة فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة، حامل لقب النسخة الماضية من دورة العام 2016، والمتوج ببرونزية نسخة 2014 عن جاهزية الفريق البدنية والنفسية للذهاب بعيداً في رحلة الدفاع عن لقبه، حيث أكدت المدربة يسرية شجيع، مدير الجهاز الفني للفريق أن اللاعبات في حالة تدريبات دائمة بحكم مشاركتها في الدوري العام لكرة الطائرة في دولة الإمارات، ما يتطلب تحضيرات متواصلة وتم مضاعفة وتيرة الاستعدادات مع بداية العد التنازلي لانطلاقة الدورة.

بطولة ناجحة

ووصفت المدربة يسرية شجيع الدورة بأنها واحدة من أبرز الأحداث الرياضية، كونها تُكسب اللاعبات خبرات احترافية في ظل مشاركة عدد من الأندية العربية القوية في الدورة، كنادي المحرق البحريني، والفتاة الكويتي، ونادي صحار من سلطنة عمان، إلى جانب الندّ التقليدي نادي الشارقة الرياضي، فهي كلها فرق تصعّب المسألة على سيدات الوصل، في مشواره بالحفاظ على اللقب.

منافسة قوية

بدورها وصفت ابتسام عبيد، إدارية فريق سيدات الوصل، الفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة بالقوية والاحترافية، كونها تضم في صفوفها لاعبات محترفات من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أن ذلك ينعكس إيجابا على مستوى التنافس في الدورة، وعلى اللاعبات المحليات.

وقالت عبيد: "يشارك سيدات الوصل في النسخة الرابعة بفريق مكون من لاعبات محليات ومحترفات هن: نادية علي، ومنى حيدر، وأسماء أحمد، ووداد جاسم، وكليثم رحمه، ومروة حديد، وحصة إسماعيل، ومريم نجيب، وآلاء احمد، وحمدة عبيد، وآمبرو روبيرسون المحترفة الأولى من أمريكا، وفايوليت ماكوتو المحترفة الثانية من كينيا، اللواتي يتطلعن بعزيمة وإصرار نحو خطف اللقب في ظل منافسة كبيرة نتوقعها من الجميع".

تميز ونجاح

وتابعت عبيد "باتت الدورة منصة مهمة على صعيد الرياضة النسائية ليس على الصعيد المحليّ وحسب، بل على مستوى الوطن العربي، إذ أنها ومنذ انطلاقتها أوجدت حالة متطورة ومتقدمة من الرعاية والدعم لجموع النساء الراغبات بممارسة الرياضية، الأمر الذي يعزز من واقع الرياضة النسوية، ويطوّر منه، وها نحن نشهد عاماً بعد آخر زيادة في عدد الألعاب والفرق والأندية المشاركة بها، وهو ما يعكس مكانتها كحدث رياضي كبير ومميز على مستوى المشاركات، والألعاب بما يخدم مستقبل اللاعبات العربيات على المدى البعيد".

جاهزية الشارقة

وأكدت الإدارية في فريق الشارقة الرياضي لكرة الطائرة، مي العامري على جاهزية الفريق للمشاركة بقوة في النسخة الرابعة من الدورة التي وصفتها بالناجحة والمتطورة، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها حدث رياضي يصبّ في مصلحة الارتقاء، برياضة المرأة العربية، ورافدٌ ينمّي من خبرات ومهرات اللاعبات على صعيد جميع الألعاب التي تطرحها.

وقالت العامري:" أكدت الدورة على أنها حافز متميز لجميع اللاعبات، وإضافة مهمة على صعيد الرياضة النسوية المحلية، فهي ومن خلال ما تقدّمه من تبادل مثمر للخبرات بين جميع اللاعبات عبر الاحتكاك مع نظيراتهنّ اللاعبات اللواتي يمثّلن أندية عربية عريقة تمتلك خبرات ميدانية، وأرصدة كبيرة في المشاركات الرياضية، يما يُسهم مساهمة فاعلة في الارتقاء بمستوياتهنّ الفنية، ويتيح لهنّ الفرصة لتطوير قدراتهنّ ومهاراتهنّ".

وأضافت العامري: "إن الرعاية الكريمة التي تقدمها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في سبيل الارتقاء بالدورة في كل عام، لها بالغ الأثر على تطوير واقع الرياضة النسوية من كافة النواحي، والمساهمة في الارتقاء بالمستوى الفني، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه سموها على صعيد تحقيق الأهداف النبيلة في دعم رياضة المرأة العربية لتواصل مسيرة التألق والنجاح".

تدريبات يومية ومتابعة من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

وحول تحضيرات الشارقة الرياضي للنسخة الرابعة لدورة الأندية العربية قالت العامري:" يحظى الفريق بتحضيرات وفق أعلى المستويات، كما يتمتع بدعم ومتابعة متواصلة من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومن قبل سعادة ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إذ استمر الفريق طوال الأيام الماضية في التدريب بمعدل حصتين في اليوم الواحد تحت إشراف مباشر من مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة عصام عبد المعطي ومساعدته سيزارا".

معسكر داخلي

وكشفت العامري تنظيم فريق الشارقة الرياضي معسكراً داخلياً يوم الأحد المقبل، في إطار وضع اللمسات النهائية لمشاركة الفريق في الدورة، حيث أشارت إلى أن الفريق يضم عناصر مواطنة ولاعبات أجنبيات تم التعاقد معهن مؤخراً ليكن إضافات جيدة للفريق في رحلة البحث عن التميز في النسخة الرابعة.

وقالت العامري: "من بين اللاعبات المتميّزات في كشوفات طائرة سيدات الشارقة الرياضي لاعبة كوبية سيتم الإفصاح عنها لاحقاً، وستكون مفاجأة من العيار الثقيل، ستنضم إلى تشكيلة الفريق التي تضم كلا من "علياء ناصر، ومنى عباس، وسميحة حسن، وعفراء سعيد، وفدوة وسيم، وهانا عبد الله، ومشاعل سالم".

وقالت العامري:" حضّرنا للقاءات تمهيدية خاصة ستجمع الفريق مع عدد من أهم الفرق المحلية والعالمية على صعيد اللعبة، منها فريق اسبريا الإيطالي، الذي يضم في تشكيلته لاعبات متميزات وصاحبات خبرة في ملاعب الكرة الطائرة، إذ أن هذه مواجهة من شأنها أن تكسب لاعباتنا خبرة كبيرة، إلى جانب خوض منافسات مع عدد من فرق الجاليات المعروفة في دوري سيدات الكرة الطائرة في مقدمتها فريق الجالية الفلبينية في الدولة".

يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حالياً على الاستعداد لتنظيم نسختها الرابعة في فبراير المقبل.