سيطرة أثيوبية على النسخة الـ 19 من ماراثون دبي

الشارقة 24 – محمود علي:

توج العداء الاثيوبي موسينت جيريميو بلقب ماراثون دبي اليوم الجمعة، مسجلاً رقما قياسياً جديداً في هذا السباق، بعد أن تجاوز جميع منافسيه لينهي السباق أولاً في عاشر أسرع زمن في تاريخ السباق.

وقام بتتويج الفائزين معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحضور مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وإبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العام للرياضة، و سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي والمستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد الامارات لألعاب القوى.

وقطع جيريميو (25 عاماً) مسافة السباق في ساعتين وأربع دقائق فقط متقدماً بفارق ثانيتين على مواطنه ليول جيبراسيلاسي، في حين احتل بطل العام الماضي تاميرات تولا هو أثيوبي أيضاً المركز الثالث بفارق أربع ثوان في ظل سيطرة أثيوبية على المراكز العشرة الأولى.

وكان تولا سجل الرقم القياسي السابق في ماراثون دبي في العام الماضي، عندما أنهى السباق في ساعتين وأربع دقائق و11 ثانية.

ويتخلف الرقم القياسي الجديد بفارق 63 ثانية عن الرقم القياسي العالمي للماراثون والذي سجله العداء الكيني دينيس كيميتو في ماراثون برلين في 2014.

وفازت الأثيوبية روزا ديريجي بلقب السيدات مسجلة ساعتين و19 دقيقة و17 ثانية وهو رقم قياسي أيضاً وأفضل زمن تسجله العداءة الفائزة طوال مسيرتها مع السباق.

واحتلت الأثيوبية فايسي تاديسي المركز الثاني، تلتها مواطنتها إيبرجوال ميليسي، في حين احتلت بطلة العام الماضي وركنيش ديجيفا وهي أثيوبية أيضاً المركز الرابع.

والرقم القياسي للسيدات هو سابع أسرع زمن في تاريخ السباق الذي تحمل البريطانية بولا رادكليف رقمه القياسي العالمي والبالغ ساعتين و15 دقيقة و25 ثانية الذي سجلته في ماراثون لندن في 2003.

وحصل الفائز في فئة الرجال على جائزة مالية بقيمة 200 ألف دولار، كما حصلت الفائزة في سباق السيدات على مبلغ مماثل.