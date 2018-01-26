ندى عسكر تسلم لاعبات نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحزمة الترقي

الشارقة 24:

احتفل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بتسليم أحزمة الترقي لجميع لاعبات النادي ومراكز التدريب التابعة له في مراكز الأطفال وسجايا فتيات الشارقة بالصالة الرياضية بنادي الشارقة للألعاب الفردية، في إطار مد جسور التعاون والتنسيق الدائم مع جميع مؤسسات المجتمع وخاصة الرياضية منها في ضوء سياسة واضحة ونهج هادف.

حضر الاحتفال الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة رياضة المرأة بالشارقة عضو مجلس الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وقامت ندى عسكر النقبي بتكريم اللاعبات وتسليمهن أحزمة وشهادات الترقي وعبرت في كلمتها لبناتها عن فخرها وسعادتها البالغة عن المستوى الجيد الذي وصلن إليه متمنية رؤيتهم في منصات التتويج خلال الفترات القادمة كما أثنت سعادة الشيخة بنت خالد القاسمي على المستوى الرائع الذي وصلن إليه فتيات الشارقة في جميع مراكز التدريب وأكدت دعمها المتواصل لهن حتى تراهن على منصات التتويج في القريب العاجل.

من جهته وجه أيوب محمد حسين لشكري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومدير النادي شكره الجزيل للاعبات الموهوبات ونقل تحيات عبد العزيز عبد الرحمن النومان رئيس مجلس الإدارة إلى كل من ندى عسكر النقبي على تلبية الدعوة لتكريم اللاعبات والشيخة عائشة بنت خالد القاسمي والمهندس سليمان الهاجري، على دعمهم المتواصل واللامحدود للاعبات النادي ومراكز التدريب التابعة له، مؤكداً على أن رسالة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس هي تغذية الأندية الرياضية الخاصة بالفتيات وكذلك المنتخبات الوطنية باللاعبات القادرات على تحقيق إنجازات وتمثيل أنديتهم والدولة في المحال الدولية في منظومة رياضية متكاملة هادفة.