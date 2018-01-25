مذكرات تفاهم بين اتحاد الكرة والأولمبياد الخاص العالمية والإقليمية

الشارقة 24:

في إطار الإعداد لتنظيم دولة الإمارات لكل من البطولة الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس 2018، والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، جرى اليوم الخميس في العاصمة أبوظبي التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين اللجنة العليا المنظمة للبطولتين برئاسة محمد عبد الله الجنيبي، وعدد من رؤساء الاتحادات التي تشارك ألعابها في البطولتين وفي مقدمتها كرة القدم.

وقام سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم عن اتحاد الكرة، للإشراف على تنظيم المسابقات الخاصة بكرة القدم في البطولتين، وتتضمن مسابقة الكرة للأولمبياد الخاص الإقليمي مسابقة واحدة "الفريق المختلط" للرجال، ويتكون خلالها الفريق من خليط من اللاعبين من ذوي الاحتياجات الإنسانية والأصحاء، بمشاركة 7 منتخبات وتقام المسابقة خلال مارس المقبل في العاصمة أبو ظبي.

أما الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والتي تقام عام 2019، فتتضمن مسابقات كرة القدم، عدداً أكبر من الفئات، للرجال والنساء ومنها مسابقة للخماسيات، وأخرى للسباعيات، وكذلك مسابقة للفرق المكونة من 11 لاعباً.

حضر مراسم التوقيع، كل من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة، و محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وإبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن اتحاد كرة القدم قام مؤخراً بتكوين فريق عمل متخصص لإدارة الأمور الفنية والتحكيمية والتنظيمية خلال مسابقات كرة القدم في ألعاب الأولمبياد الخاص.