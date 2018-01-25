جاكوب باتيستوي يفوز في المرحلة الثانية من "طواف الشارقة" للدراجات الهوائية

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، عن فوز جاكوب باتيستوي، في المرحلة الثانية من الطواف التي انطلقت اليوم الخميس من نادي البطائح الثقافي الرياضي، وحطت رحالها في نادي مليحة الثقافي الرياضي، حيث قطع المشاركون مسافة بلغت 151 كلم، في رحلة بدأت في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، لتمر بمحطات عديدة، من شارع الذيد وشارع العابر وفلج المعلا والمدام، وصولاً إلى نقطة النهاية حيث تم إعلان الفوز وتتويج الفائزين، كما أعلنت اللجنة عن فوز محمد طلال في مسابقة الهواة.

تتويج الفائزين

وتوجت اللجنة المنظمة للطواف الفائزين في المرحلة الثانية للمحترفين والهواة، حيث حل في المركز الأول جاكوب باتيستوي، من فريق ويللر كريسينا، وفي المركز الثاني غودات براين، من فريق ليتيل كوسيج، وفي المركز الثالث صالح محمد حريف.

وفي قمصان التميز، حاز موريس جوليان من فريق بيتر كونسبت على القميص الأصفر، وجاكوب باتيستو نال القميص الأخضر، وحاز إيكي لاند لينالادي على القميص الأحمر، أما القميص الأبيض فكان من نصيب سين ليسين.

أما مسابقة الهواة، ففاز محمد طلال في المركز الأول، وفيرناند بابلو في المركز الثاني، وعبد الباقي البلوشي في المركز الثالث.

وبخصوص قمصان التميز للهواة، فقد كان القميص الأصفر من صيب محمد طلال وكذلك القميص الأخضر، ونال القميص الأحمر محمد خيال سدير، والقميص الأبيض كان من نصيب أحمد علي آل علي.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كانت المسابقة في يومها الثاني رحلة رياضية وسياحية في الفضاءات المفتوحة وتنوعها البيئي والتاريخي والمعماري، بما يسهم في تحقيق أحد أهداف الطواف بالنسبة لإمارة الشارقة، كنوع من الترويج والتعريف بمعالم الإمارة من خلال رحلة الدراجين التنافسية للفوز بالبطولة، وتقدم بالتهنئة للفائزين وكل المشاركين، فالمشاركة في هذا الطواف العالمي بحد ذاتها فوز وطموح يسعى كثيرون إلى أن يكونوا حاضرين فيه.

ولفت إلى أن الجولة الثانية من الطواف حققت النجاح على مختلف الصعد والمستويات، مضيفة خطوة جديدة للنجاح الذي تحقق يوم الافتتاح، ومكملة لمشوار الطواف منذ نسخته الأولى، في ظل حرص المجلس الدائم على إحداث تراكمات في النجاح والتميز بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية ترتقي دوماً بمستوى الطواف ومكانته العالمية.

وأشاد الشيخ صقر بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة الشارقة في هذا الحدث، حيث تنظيم وتأمين الحركة على الطرقات وتقديم كل التسهيلات لمصلحة الدراجين، ولمصلحة مستخدمي الطرقات، وكذلك هو الحال مع بقية المؤسسات والجهات الحكومية التي دوماً تكون معنا في هذه الأحداث والفعاليات المهمة فهم شركاء استراتيجيون في العمل والأداء والنجاح.

وقال: "غداً الجمعة سيكون جمهور وعشاق الطواف على موعد مع المرحلة الثالثة التي تنطلق في الساعة 1:45 بعد الظهر، من دبا الحصن مروراً بخورفكان والفجيرة وكلباء إلى وادي الحلو، والنهاية ستكون أمام نادي الفتيات، حيث يقطع الأبطال مسافة 117 كم، يطوفون خلالها على مواقع وأماكن تاريخية وبيئية وتراثية ومعالم جذابة في إمارة الشارقة".

فرقة صقور الإمارات الحربية

قدمت فرقة صقور الإمارات الحربية لوحات فنية متنوعة من التراث الشعبي والأهازيج والأغنيات الشعبية التي لاقت تفاعلاً من الجمهور الذي التقط الكثير من الصور والفيديوهات التي توثق اللحظة بانتظار وصول الفائزين والأبطال من مشوارهم الذي استغرق 151 كلم.

إلى ذلك، يشارك في الطواف 114 دراجاً يمثلون 19 فريقاً، وينتمي الدراجون إلى 28 دولة من مختلف دول العالم، وتستمر مراحل السباق على مدار 4 أيام ليقطع الأبطال مسافة إجمالية تبلغ 378,2 كلم، يطوفون خلالها مختلف مدن ومناطق ومواقع وطرقات إمارة الشارقة في رحلة رياضية وسياحية ومعرفية.