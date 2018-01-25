انطلاق الجولة الرابعة لدوري الخليج للنخبة لقفز الحواجز الخميس

الشارقة 24- محمود علي:

تنطلق الخميس فعاليات الجولة الرابعة والدولية لبطولة "دوري الخليج للنخبة" لقفز الحواجز، والذي يستضيفها نادي الشارقة للفروسية والسباق، حيث تمتد هذه الجولة لثلاثة أيام تنتهي السبت المقبل الموافق 27 من الشهر الحالي، وذلك برعاية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية وبرعاية كل من "لونجين"، "ميل كابيتال"، "جيروسيتي وتر"، "جي إل إل"، ومجموعة "الجميرا".

تبلغ قيمة جائزة هذه الجولة 400,000 درهم إماراتي، كما تشتمل على عشرة أشواط بواقع ثلاثة أشواط في اليوم الأول، وأربعة أشواط في اليوم الثاني، وثلاثة أشواط في اليوم الثالث والأخير، ومساراتها مصممة بحواجز ارتفاعاتها بين 120 سم في شوطها الأول وصولاً إلى الارتفاع 140 سم في شوط جائزتها الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة التمايز.

سيشارك في هذه الجولة نخبةٌ من فرسان وفارسات القفز من 30 دولة حول العالم من بينهم بيتر كليمنز-بلجيكا، تينا لوند – الدنمارك، أندرية سكاكيني- إيطاليا، فردرك دافيد- فرنسا، إيما فيني- بريطانيا، الأمير منصور آل سعود، و رمزي الدهامي- السعودية، محمد سيراج الجيار- مصر، هيثم عيد – لبنان أما من دولة الإمارات العربية المتحدة سيشارك العديد من الفرسان من بينهم الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي، الشيخ علي النعيمي، عبد الله المري، سالم السويدي، محمد شافي الرميثي، أحمد على الجنيبي، وغيرهم من الفرسان.

ومن جهته أكد الشيخ علي بن عبد الله القاسمي مؤسس وسفير بطولة دوري الخليج للنخبة، أن هذه الجولة ستشهد منافسةً قوية وحضورًا لافتًا، كونها تعتبر من أهم وأصعب جولات هذا الموسم وذلك لتواجد أسماء لامعة في عالم رياضة قفز الحواجز، ويمثل كل واحد دولته أمام العالم، كما تتضمن الجولة أشواطًا جديدةً من بينها Mill Capital Masters ”.

وتعد الجولة الرابعة والدولية نقطة التحول الجديدة لبطولة "دوري الخليج للنخبة" حيث ستنطلق من نادي الشارقة للفروسية والسباق والذي تم افتتاحه سنة 1982 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاهتمام ودعم سموه للرياضة والرياضين بصفة عامة، ليصبح للنادي دوره الرائد في تشجيع رياضة الفروسية بالإمارات حيث يضم أول مضمار سباق مطابق للمواصفات الدولية، إضافةً إلى أكبر صالة مغطاة في الشرق الأوسط.