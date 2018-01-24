دبا يفرض التعادل 2-2 على الجزيرة في اللحظات الأخيرة

الشارقة 24 - محمود علي:

عاد دبا إلى معقله بنقطة ثمينة بعد أن فرض التعادل 2-2 على مضيفه الجزيرة، في مباراة الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي التي استضافها إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي اليوم الأربعاء.

بهذه النتيجة احتل الجزيرة المركز الرابع مؤقتاً برصيد 18 نقطة، فيما أصبح لدبا 12 نقطة في المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول سلبياً، وتقدم الجزيرة بهدف سجله مبارك بوصوفة من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وأضاف أحمد العطاس الهدف الثاني في الدقيقة 77، وقلص دياجو دا سيلفا الفارق في الدقيقة 84، ونجح رودولفو دا سيلفا في إدراك التعادل لدبا في الدقيقة 88.