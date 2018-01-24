الرياضة النسوية السعودية حاضرة بقوة في دورة "العربية للسيدات 2018"

الشارقة 24:

تسجل الرياضة النسوية السعودية، حضوراً قوياً في المشاركة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنطلق في نسختها الرابعة تحت عنوان "العالم ملعبِك.. شاركوها لحظات الفوز"، في الثاني من فبراير وتمتد حتى 12 من الشهر ذاته، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتشهد مشاركة 70 نادياً من 17 دولة، يتنافسون على ألقاب تسعة مسابقات أولمبية.

في المرة الأولى في تاريخ دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات، تستعد المملكة العربية السعودية ومن خلال أنديتها الرياضية لخوض غمار منافسات الدورة ضمن 5 ألعاب من أصل المسابقات 9، ممثلة بنادي جدة الأخضر الذي ينافس على صعيد تنس الطاولة، وفريق جامعة الأميرة نورة الذي ينافس في ألعاب القوى، وفريق جدة يونايتد في كرة السلة، وأكاديمية الاتحاد السعودي في المبارزة، كما تشارك اللاعبات السعوديات بشكل واسع ضمن منافسة الكاراتيه أحدث الألعاب المنضمة إلى قائمة مسابقات الدورة.

وفي هذا الصدد، أشارت ندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن مشاركة اللاعبات السعوديات في 5 من أصل 9 ألعاب، يمثل إضافة مهمة وكبيرة على صعيد المشاركات العربية، لافتة إلى الرعاية الكبيرة التي توليها اتحادات الرياضة النسائية السعودية لرياضة المرأة على صعيد الاهتمام بتطوير مهارتهنّ وإشراكهن في شتى المحافل والمنافسات العربية العالمية.

وقالت النقبي، إن: "تواجد الفتاة السعودية إلى جانب شقيقاتها يمثل تكاملاً لمفهوم العرس الرياضي العربي النسائي، وتأكيداً على تظافر جهود جميع مسؤولي الرياضة في شتى الدول العربية على أهمية مواصلة العمل لتطوير مستوى اللاعبات العرب في شتى المسابقات، بما يسهم في جسر الفجوة عن نظيراتهن من الرياضيات العالميات، خصوصاً أن جميع مسابقات الدورة تمثل ألعاباً تندرج ضمن قائمة دورات الألعاب الأولمبية".

وتابعت: "اقتصرت المشاركة السعودية فيما سبق على منافسات الفروسية، إلا أن الدورة الحالية تسجل تواجداً قوياً على صعيد خمسة ألعاب، وهذا بحد ذاته أمر يدعو إلى الفخر، ويعكس مدى الاهتمام الحكومي السعودي في تطوير قطاع الرياضة النسائية، وتحفيز اللاعبات الواعدات على المشاركة في جميع البطولات التي من شأنها أن تعزز حضورهن على الساحة العربية".