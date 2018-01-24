الهيئة العامة للرياضة تطلق مشروع "استشراف المستقبل"

الشارقة 24:

بحضور إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وبمشاركة مدراء الإدارات والمكاتب والمراكز، عقدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل الاجتماع الأول الخاص بإطلاق مشروع استشراف المستقبل في المجال الرياضي.

وقال إبراهيم عبد الملك، إن مشروع استشراف المستقبل يأتي تلبية لتطلعات حكومتنا الرشيدة، وتماشياً مع المتغيرات الأخيرة في الهيئة العامة للرياضة بعد فصل قطاع الشباب، ومن أجل رسم مستقبل مزهر لرياضة الإمارات واستثمار كافة الفرص الداخلية والخارجية، لمواجهة كافة التحديات ووضع الخطط الاستباقية، بما يحقق متطلبات استدامة الخطط الاستراتيجية للمؤسسة بنظرة طويلة المدى تتجاوز المتعارف عليه، والعمل على توحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في العمل الرياضي.

ومن جانبه أفاد راشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل ورئيس المشروع بأنه تم الإعداد للمشروع خلال 6 أشهر الماضية، حيث تم وضع واعتماد كافة المحاور اللازمة لإنجاحه، وترجمة كافة متطلبات المشروع ضمن خطة زمنية واضحة، وستبدأ الهيئة العامة وفريق العمل الاستراتيجي بتنفيذ ملتقيات تعريفية بالمشروع مع كافة القيادات الرياضية والمعنيين لشرح متطلبات المشروع وسبل نجاحه، ومن ثم سيتم جمع المعلومات والبيانات الرئيسية اللازمة، وتقييم الوضع الحالي كما يتميز المشروع بإجراء دراسة شاملة وتفصيلية للقدرات في مجال استشراف المستقبل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين وحصر كافة التحديات الموجودة والمتوقعة.

وأوضح بأن مخرجات المشروع ستكون إيجابية ولها أثر واضح على كافة المؤسسات الرياضية في الدولة وسيمتد أثره للمجتمع من خلال الخروج بمجموعة من السيناريوهات المستقبلية، وآلية التعامل معها بطريقة علمية، لتكون مدخلاً للتخطيط الاستراتيجي للهيئة العامة بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، كما سيتم إنجاز دليل يحتوي منهجية العمل وأبرز الأدوات التي ستستخدم في استشراف المستقبل، علماً بأن هذا الدليل يعتبر الأول على مستوى المؤسسات الرياضية في الدولة.

وأكد مدير الاستراتيجية والمستقبل بأن المشروع سيتضمن تحديد أهم التوجهات المحلية والاقليمية والدولية "TRENDS"، وإعداد مصفوفة دوافع التغيير وتحديد درجة آثارها وغموضها للعمل على دراسة تحديث منظومة مؤشرات الأداء المؤسسية الحالية، ووضع مؤشرات أداء تتماشى مع طموحات الدولة مع الاعتماد على توفير مقارنات معيارية عالمية لجميع تلك المؤشرات.

كما أشاد المطوع بدعم القيادات في الهيئة العامة مقدما الشكر لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة والأمين العام، وكافة العاملين لسعيهم الجاد نحو ترجمة توجهات وتطلعات القيادة السياسية في الدولة، منوها بأن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود الجميع من مجالس رياضية ولجنة أولمبية واتحادات وجمعيات وأندية رياضية، والعمل سوياً نحو انجاح هذا المشروع وإحداث نقلة نوعية في العمل الاستراتيجي الرياضي في الدولة.