الوصل يخصص 40٪ من مقاعد استاد زعبيل لجماهير الشارقة

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي الوصل تخصيص 40 ٪ من مقاعد استاد زعبيل لجماهير فريق الشارقة، خلال المباراة القادمة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ 14 من دوري الخليج العربي.

وقال نادي الوصل في حسابه على تويتر: إيماناً منا بأن المنافسة الرياضية داخل الملعب، وحرصاً على أحقية المشجعين في دعم فرقهم فإننا نبادر بتخصيص نسبة 40% من مقاعد ستاد زعبيل لجمهور الملكي في المباراة القادمة بين نادي الوصل والشارقة في دوري الخليج العربي.

ويدخل فريق الشارقة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز مرتين متتاليتين على النصر والظفرة خلال الجولتين الماضيتين.