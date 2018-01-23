"الشارقة الرياضية" تواكب أحداث السباق الدولي للدراجات الهوائية 2018

الشارقة 24:

حرصاً منها على التواجد ضمن جميع الفعاليات، والأحداث الرياضية الكبرى التي تنظمها إمارة الشارقة، أعلنت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن مواكبتها لأحداث النسخة السادسة من السباق الدولي للدراجات الهوائية "طواف الشارقة"، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال الفترة من 24 وحتى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة 114 دراجاً يمثلون 19 فريقاً ومنتخباً من 28 جنسية.

وتستعدّ قناة الشارقة الرياضية لتغطية هذا الحدث الرياضي المميّز الذي يقام سنوياً في جميع أرجاء الإمارة، من خلال تجهيز استوديوهات بث مباشر من أرض الحدث ترافق الدرّاجين في طوافهم لمواكبة جميع مجريات السباق، بالإضافة إلى تغطيات جوية طيلة أيام السباق، كما وفّرت تغطية خاصة استهلّتها قبل بدء مراحل الطواف بثلاثة أيام من خلال برنامجي "الخط الرياضي" و "ملاعبنا".

وتشمل الخطة الإعلامية التي وضعتها القناة عرضاً لأبرز ما يشهده السباق تبثه نشرات إخبارية خلال "أخبار الدار"، وبرنامج "أماسي" عبر قناة تلفزيون الشارقة، بالإضافة إلى تغطية يوميّة يتولى إنتاجها مركز الأخبار التابع لقناة الشارقة الرياضية، إلى جانب التغطية الشاملة تتولاها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة.

وقال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: "استطاع طواف الشارقة ومنذ انطلاقته أن يجذب الأنظار العالمية له، باعتباره واحداً من أهمّ الأحداث الرياضية التي تقام سنوياً في الإمارة، ما خوّله لأن يحوز على تصنيف الدرجة الأولى على جدول الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، كما أسهم هذا الكرنفال الرياضي في جعل الشارقة منصة استراتيجية لمجرياته، كونها إمارة تمتلك فضلاً عن مكانتها الثقافية والعلمية، معالم سياحية وجمالية تخوّلها لأن تكون مسرحاً كبيراً يلبّي متطلبات وشغف المحترفين والهواة".



وأضاف العوبد: "وظّفنا كافة إمكانياتنا وطواقمنا الإعلامية لتتواجد خلال السباق للمساهمة بنقل صورة تليق بإمارة الشارقة، ولنوفّر لجميع المشاهدين مواكبة شاملة ومتكاملة لمجريات الحدث طيلة أيام المنافسات من خلال تغطيات مباشرة على مدار الساعة استخدمنا فيها أحدث التقنيات المتبّعة، لنكون شركاء في إنجاح هذه الفعالية جنباً إلى جنب مع الجهات والمؤسسات المنظمة للحدث".

وكانت قناة الشارقة الرياضية قد أعلنت مؤخراً عن تقديمها للتغطية الرياضية المباشرة بشكل مجانيّ لجميع أنحاء العالم، لتؤكد بهذه الخطوة على أهدافها الاستراتيجية، والتي تتجلى في نقل رسالة حضارية عن إمارة الشارقة لجميع المشاهدين على اتساع نطاق حضورهم، وإبراز مكانة وقدرة الإمارة ومؤسساتها على استضافة الأحداث العالمية الكبرى، إلى جانب المساهمة في تعزيز حضور هذه الرياضة على النطاقين المحلي والعالمي.