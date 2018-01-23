بمشاركة 68 شاباً... ناشئة واسط يتوجون أبطالاً لـ "السباحة الشتوية"

الشارقة 24:

استضاف مركز ناشئة مليحة، سباقات بطولة السباحة الشتوية، التي نظمتها "ناشئة الشارقة" التابعة لمؤسسة "ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين، بهدف تحسين مستوى اللياقة البدنية للمشاركين، وتحفيزهم على التنافس الإيجابي، واكتشاف المتميزين منهم ورعايتهم، وتطوير قدراتهم.

وفي أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، أبحر 68 ناشئاً وشاباً، في منافسات البطولة التي اشتملت على السباحة الحرة، الصدر، الظهر، الفراشة، والمتنوع، ذهاباً وإياباً، في سباق مع الزمن للوصول إلى خط النهاية والفوز بلقب البطولة.

وأسفرت نتائج السباقات الفردية لفئة الناشئة عن فوز سلطان وليد أحمد بالمركز الأول في سباقي 25، و50 متراً حرة، وحصد الناشئ زعل علي سيف المركز الأول في سباق 25 متراً ظهر.

وفي سباقات فئة الشباب، حقق علي سالم سلطان الفوز بالمركز الأول في سباقي 50 متراً حرة، و25 متراً صدر، وحصد عمار علي يوسف المركز الأول في سباقي 25 متراً فراشة، و100 متر متنوع، وفاز سيف علي سيف بالمركز الأول في سباق 25 متراً ظهر.

وبيّنت كشوف الترتيب العام للبطولة والتجميع النهائي لنقاطها، تصدر ناشئة واسط المركز الأول لفئتي الناشئة والشباب، وجاء في الترتيب الثاني مركز ناشئة دبا الحصن لفئة الناشئة، ومركز ناشئة خورفكان لفئة الشباب، بينما حصد ناشئة كلباء المركز الثالث لفئتي الناشئة والشباب.

وأشرف على تنفيذ البطولة التي أقيمت في أجواء تنافسية رائعة، كادر فني مؤهل ومدرب من أفضل منشطي السباحة بمراكز ناشئة الشارقة، من أجل أمن وسلامة المشاركين، وفقاً لأفضل المعايير التي تنسجم مع تطلعات ناشئة الشارقة، وتتناغم مع رؤيتها الاستراتيجية في إعداد الكوادر الشبابية الواعدة، والقادرة على المشاركة في البطولات المحلية والعالمية.