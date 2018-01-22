في دوري الخليج العربي

الوصل يحول تأخره بهدف إلى رباعية في شباك الإمارات

  • الإثنين 22, يناير 2018 في 11:05 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تمكن الوصل من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز برباعية على فريق الإمارات وذلك خلال لقاء الفريقين اليوم الإثنين، في المباراة التي اقيمت على إستاد نادي الإمارات برأس الخيمة لحساب الجولة الـ 13 من دوري الخليج العربي.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
حول الوصل تأخره بهدف إلى فوز برباعية مقابل هدف على مضيفه الإمارات، في مباراة الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي التي جرت بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة مساء اليوم الاثنين.
 
وتقدم الوصل للمركز الثاني مؤقتاً رافعاً رصيده إلى 28 نقطة، وبقي الإمارات في المركز العاشر بعشر نقاط، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
 
سجل خالد عمبر للإمارات في الدقيقة 35 وعادل للوصل فابيو ليما في الدقيقة 38، وأضاف ليما الهدف الثاني في الدقيقة 52 وسجل كايو الثالث في الدقيقة 65، وأكمل فابيو ليما الرباعية في الدقيقة 89.