الوصل يحول تأخره بهدف إلى رباعية في شباك الإمارات

الشارقة 24 - محمود علي:

حول الوصل تأخره بهدف إلى فوز برباعية مقابل هدف على مضيفه الإمارات، في مباراة الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي التي جرت بإستاد نادي الإمارات برأس الخيمة مساء اليوم الاثنين.

وتقدم الوصل للمركز الثاني مؤقتاً رافعاً رصيده إلى 28 نقطة، وبقي الإمارات في المركز العاشر بعشر نقاط، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

سجل خالد عمبر للإمارات في الدقيقة 35 وعادل للوصل فابيو ليما في الدقيقة 38، وأضاف ليما الهدف الثاني في الدقيقة 52 وسجل كايو الثالث في الدقيقة 65، وأكمل فابيو ليما الرباعية في الدقيقة 89.