عجمان يحقق فوزاً تاريخياً على شباب الأهلي دبي بدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

نجح عجمان في تحقيق فوز تاريخي على مضيفه شباب الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي، التي استضافها ستاد راشد بدبي مساء الأحد.

ويعتبر الفوز هو الأول لعجمان في مواجهات الفريقين في مسابقة دوري الخليج العربي خلال فترة الاحتراف، حيث جمعتهما 13 مباراة سابقة انتهت 11 منها بفوز شباب الأهلي فيما تعادل الفريقان في مباراتين.

تقدم عجمان بهدفين دون رد في الشوط الأول سجلهما ماديبو مايغا في الدقيقة 14، ومحمد هلال في الدقيقة 40، وقلص إسماعيل الحمادي الفارق في الدقيقة 80، ورفعت النتيجة رصيد عجمان إلى 16 نقطة ليحتل المركز السابع، وتجمد رصيد شباب الأهلي في 16 نقطة في المركز السادس بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر تسع جولات في الدوري.