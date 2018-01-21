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عجمان يحقق فوزاً تاريخياً على شباب الأهلي دبي بدوري الخليج العربي

  • الأحد 21, يناير 2018 في 10:16 م
  • من اللقاء
    من اللقاء
تمكن عجمان من تحقيق فوز تاريخي على شباب الأهلي دبي بنتيجة 2-1 وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي على ستاد راشد بدبي، الأحد.
الشارقة 24 - محمود علي:
 
نجح عجمان في تحقيق فوز تاريخي على مضيفه شباب الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثالثة عشرة لدوري الخليج العربي، التي استضافها ستاد راشد بدبي مساء الأحد.
 
ويعتبر الفوز هو الأول لعجمان في مواجهات الفريقين في مسابقة دوري الخليج العربي خلال فترة الاحتراف، حيث جمعتهما 13 مباراة سابقة انتهت 11 منها بفوز شباب الأهلي فيما تعادل الفريقان في مباراتين.
 
تقدم عجمان بهدفين دون رد في الشوط الأول سجلهما ماديبو مايغا في الدقيقة 14، ومحمد هلال في الدقيقة 40، وقلص إسماعيل الحمادي الفارق في الدقيقة 80، ورفعت النتيجة رصيد عجمان إلى 16 نقطة ليحتل المركز السابع، وتجمد رصيد شباب الأهلي في 16 نقطة في المركز السادس بعد أن فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال آخر تسع جولات في الدوري.