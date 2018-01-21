مروان بن غليطة: تحويل عموري ومبخوت وفوزي إلى الانضباط

الشارقة 24 - محمود علي:

قرر اتحاد الكرة الإماراتي تحويل 3 من لاعبي المنتخب وهم علي مبخوت وعمر عبد الرحمن ومحمد فوزي إلى لجنة الانضباط، وذلك بسبب مخالفتهم اللوائح لخروجهم من معسكر المنتخب خلال دورة كأس الخليج العربي "خليجي23" بالكويت، وذلك من الساعة الثامنة والربع مساء وحتى العاشرة والنصف بدون إذن.

وقال مروان بن غليطة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأحد في اتحاد الكرة بدبي، إن اللاعبين قد ارتكبوا مخالفة بالخروج من مقر إقامتهم دون أن يحصلوا على إذن من مشرف المنتخب، وذلك ما بين الساعة 8:15 و10:30 مساء ليلة نهائي خليجي 23.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن خروج اللاعبين من مقر إقامتهم دون إذن رغم وجودهم في فترة راحة يعتبر مخالفة للوائح.

وعن العقوبات المتوقعة على اللاعبين أكد بن غليطة أنها ستكون ما بين الغرامة بمبلغ 50 ألف درهم والإيقاف 4 مباريات، أو الإنذار، لافتاً إلى أن اللاعبين الثلاثة يتحملون مسؤولية أنفسهم.