العين يضرب حتا بسداسية ويحتفظ بصدارة دوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

عزز العين صدارته لدوري الخليج العربي، رافعاً رصيده إلى 31 نقطة، بعد أن حقق أكبر فوز له في دوري الموسم الجاري على حساب ضيفه حتا بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بستاد هزاع بن زايد الأحد في افتتاح الجولة الثالثة عشرة، وأبقت الخسارة حتا في المركز قبل الأخير بتسع نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم العين بثلاثية مقابل هدفين، سجل لأصحاب الأرض ريان يسلم في الدقيقة 22، أحمد خليل في الدقيقة 35 وماركوس بيرج في الدقيقة 43.

وأحرز لحتا أحمد خميس في الدقيقة 31 وصمويل روزا في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني أضاف العين ثلاثة أهداف بواسطة ماركوس بيرج في الدقيقة 60، وحسين الشحات في الدقيقة 65 وأحمد برمان في الدقيقة 71.

وأكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود قاسم في الدقيقة 58.