الرميثي يهنئ ذياب بن زايد بتتويج الوحدة بطلاً لكأس سوبر الخليج العربي

الشارقة 24:

بعث معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، برقية تهنئة لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي، بمناسبة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بطلاً لكأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، أعرب من خلالها عن بالغ سعادته بالإنجاز الذي حظي به فريق الوحدة بتحقيقه البطولة المتفردة التي ارتبطت باسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ما جعلها الأقرب لقلوب الجميع والأغلى على نفوسهم.

كما بعث إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة برقية تهنئة مماثلة لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي، مؤكداً أن متابعة سموه ودعمه الدائم كان له بالغ الأثر فيما قدمه الفريق من مستوى متميز أهله عن جدارة للتتويج باللقب الغالي الذي حمل اسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".