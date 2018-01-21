"الشارقة الرياضي" يستقبل وفداً من "الإمارات للرماية"

الشارقة 24:

استقبل مجلس الشارقة الرياضي مؤخراً وفداً من اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، لمناقشة سبل نشر رياضة الرماية والقوس والسهم من خلال مشاريع ومبادرات مختلفة.



استقبل سعادة عبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس، الوفد الذي ضم كل من الدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومساعد رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، والدكتور محمد عامر المدير الفني لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، والكابتن مجاهد آدم إسماعيل المدير الفني لنادي المدام واتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم.



يأتي هذا الاجتماع ضمن أهداف واستراتيجية المجلس لدعم مختلف الرياضات في الإمارة، في سبيل التطوير والتحسين ولما تفتضيه مصلحة العمل، حيث تم مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع المقترحة ووضع تصور لإنشاء ميدان رماية ومراكز القوس والسهم من قبل المجلس، بالتنسيق مع الفريق الفني من اتحاد القوس والرماية، وبعد عقد عدد من الزيارات الميدانية للأندية، وبناء عليه تم اعتماد إنشاء خمسة مراكز تدريب على أن يتحمل مجلس الشارقة الرياضي التكلفة الإجمالية من نفقات ومعدات وعدد 5 مدربين بإشراف فني من اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم.