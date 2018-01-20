"يد الشارقة" تفوز على النصر 22-18 وتتصدر لقب كأس الإمارات

الشارقة 24 - محمود علي:

قطع فريق الشارقة لكرة اليد شوطاً كبيراً في الحفاظ على لقبه ببطولة كأس الإمارات لكرة اليد، وذلك عقب الفوزعلى النصر بنتيجة 22-18 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت، لحساب الجولة الثامنة من البطولة.

شهد اللقاء سيطرة كبيرة من فريق الشارقة في معظم فتراته ليرفع الملك رصيده إلى 21 نقطة ويتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للشارقة مواجهتان فقط في البطولة التي تقام بنظام الدوري من دورين، حيث سيواجه كلاً من شباب الأهلي والعين.

وسيكون فريق الشارقة بحاجة إلى 3 نقاط من أجل الحفاظ على لقبه.