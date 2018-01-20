"لجنة برنامج التميز" لأندية الشارقة تزور نادي خورفكان للمعاقين

الشارقة 24:

استقبل نادي خورفكان للمعاقين لجنة برنامج التميز لأندية الشارقة لتقييم الأداء المؤسسي داخل النادي، وكان في استقبالهم الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد حسن القاضي أمين السر العام وعائشة الحمودي رئيسة لجنة الفتيات ورئيسة لجنة التميز المؤسسي وخليل محمد جمعة المنصوري رئيس لجنة التسوق والموارد -أمين السر المساعد، ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية ومحمد أحمد الكندي رئيس اللجنة الثقافية ومنسق مدينة كلباء وإبراهيم النقبي رئيس لجنة استقطاب اللاعبين.

ورحب رئيس النادي بالضيوف معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام المسؤولين بالإمارة بتطوير العمل داخل الأندية الرياضية.

وافتتح اللقاء بكلمة لرئيس النادي أشاد فيها بما حققه النادي من إنجازات مشرفة استحقت عن جدارة اعتلاء منصات التتويج في الاستحقاقات المحلية والدولية حيث إن مجلس الإدارة يحرص على توفير كافة السبل والإمكانات وتنفيذ برامج تدريبية حديثة من أجل تأهيل اللاعبين وتطوير مستوياتهم ومتابعة المستوى الفني لكافة الفرق.

وأضاف أن نادي خورفكان للمعاقين منذ إشهاره خلال السنوات القليلة الماضية وضع خطة استراتيجية تهتم بكافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالإضافة الى التأهيلية ويحرص النادي على تعيين الكوادر الإدارية والفنية من ذوي الكفاءة لضمان مؤشر أداء أفضل.

بعد الكلمة تم عرض فيلم قصير عن إنجازات النادي المحلية والدولية في عام 2017 في شتى المجالات ليبدأ بعدها جانب من المناقشات والاستفسارات.

هذا وأعرب أحمد القاضي عن فخره واعتزازه بهذه الزيارة مبرزاً الدور المحوري للنادي الذي يلعبه في كافة أنشطة ذوي الإعاقة في الدولة وحرص إدارة النادي على الاهتمام بالأنشطة الثقافية والمجتمعية بشكلٍ مواز للأنشطة الرياضية.

من جانبها أشادت عائشة الحمودي بدور المجلس في نشر ثقافة التميز والريادة والوعي بأهمية دوره الرياضة النسائية وتشجيعها وأيضاً حرص المجلس على تطوير الكوادر البشرية .