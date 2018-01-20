فريق الناشئين بنادي النصر يفوز بلقب "فِرَقي الدراجات" بالحمرية

الشارقة 24 - محمود علي:

فاز فريق النصر بلقب سباق الفِرَقي ضد الساعة للدراجات للناشئين الذي نظمه اتحاد الدراجات في الحمرية، ويأتي ضمن أنشطة الاتحاد المحلية للأندية والتي تشهد منافسة مستمرة في جميع البطولات، وتنافس في السباق 14 فريقاً ولمسافة 20 كم، ونجح النصر في التفوق والفوز بالمركز الأول وحل فريق شباب الأهلي دبي في المركز الثاني ثم فريق العربي للدراجات في المركز الثالث.

وعقب نهاية السباق أشاد عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات بمستوى السباق والمنافسة القوية بين الأندية والذي اتضح فيها التطور الكبير في مستوى الدراجين، وتوجه بالشكر إلى كل الأجهزة الفنية واللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه في السباق، كما توجه الشامسي بالشكر إلى دائرة البلدية في الحمرية على المجهود الكبير الذي تقوم به من أجل تنظيم السباقات ومشاركتها للاتحاد في بطولاته المحلية.

وعقب انتهاء السباق توج الشامسي الفائزين بالمراكز الأولى في حضور عبد الكريم الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية، ونايف عبد العزيز جكه الأمين العام المساعد في الاتحاد.

ومن جانب آخر قام اتحاد الإمارات للدراجات بتنظيم سباق الحمرية للهواة للمواطنين والمؤهل إلى سباق سيح السلم وشهد مشاركة كبيرة من 68 دراجاً ولمسافة 75 كم، وشهد السباق منافسة قوية وانتهى بفوز خلفان الصابري بالمركز الأول عقب تحقيق زمن 1:52:51 ساعة، وجاء الدراج ماجد خلفان في المركز الثاني، ثم الدراج عادل عبد الباقي البلوشي في المركز الثالث.