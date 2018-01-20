نادي اتحاد كلباء يكرم لاعبي الجودو الحائزين على المراكز الأولى

الشارقة 24:

كرم مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء أبطال الجودو الحائزين على المراكز الأولى في بطولة الاتحاد للعبة الجودو التي اقيمت بصالة الاتحاد بأبوظبي، وبمشاركة 390 لاعباً تحت "13-14-15-16-17" مثلو 18 عشر نادياً ومركزاً من الدولة حيث كان نصيب نادي اتحاد كلباء، 12 ميدالية ملونة.

وحل مواليد 2004-2005 في المركز الأول بجمعهم 6 ميداليات ملونة ذهبيتان في وزن 46 كجم كانتا من نصيب كل من زايد فيصل راشد، وآدم خميس رحومة، وأحرز الميدالية الفضية في وزن 42 كجم سيف خميس حسن، بينما حاز على الميدالية البرونزية كل من عبد الله محمد جميل في وزن 42 كجم، ولؤي سمير في وزن 46 كجم، وأحمد حاتم أحمد في وزن 73 فما فوق.

اما مواليد 2001-2002 فقد تحصلوا على 5 ميداليات ملونة جات على النحو التالي: أحمد فيصل راشد ميدالية ذهبية في وزن 50 كجم، اما في وزن 60 كجم فقد تحصل اللاعب عبد الله إبراهيم صالح على الميدالية الفضية، وفي وزن الـ 81 كجم أحرز اللاعب عيسى محمد جميل الميدالية الذهبية وفي وزن الـ 90 كجم أحرز اللاعبان عبد الرحمن طارق وراشد بشير راشد على ميداليتان برونزيتان وأشاد عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بهذا الانجاز الذي تحقق من هؤلاء الأبطال وقال: إن مثل هذا الانجاز ليس بغريب عن لاعبي الجودو في نادي اتحاد كلباء فقبل أشهر عديدة اسعدونا ببطولة السفير الياباني حين عادوا متأبطين بكأس البطولة ودائماً ما تكون مشاركتهم فعالة في اي بطولة يشارك فيها هؤلاء الأبطال مشيداً بمدربين هذه اللعبة في النادي.